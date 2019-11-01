Ekonomi Albayrak İVME Finansman Paketi kapsamında krediler ekimde yüzde 106 artışla 24,5 milyar TLye ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Albayrak: İVME Finansman Paketi kapsamında krediler ekimde yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL'ye ulaştı

Albayrak: İVME Finansman Paketi kapsamında krediler ekimde yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL'ye ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece ekimde yüzde 106 artışla 24,5 milyar liraya ulaştı" dedi.

Haber Merkezi IHA
Berat Albayrak
Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektöre tahsis edilen kredilerin sadece Ekim’de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

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Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden İVME Finansman Paketi’ne ilişkin son rakamları paylaştı.

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  • Albayrak mesajında, "Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekleyen İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim’de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL‘ye ulaştı. Yüzde 5’lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

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