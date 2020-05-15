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Ekonomi Albayraktan Pakistanda seferberlik Hijyenik hizmet vermek için tüm tedbirler alındı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Albayrak’tan Pakistan’da seferberlik: Hijyenik hizmet vermek için tüm tedbirler alındı

Albayrak Grubu, Pakistan’da koronavirüse karşı hem çalışanlarına güvenli iş ortamı hem Pakistanlılara hijyenik hizmet vermek için tedbirler aldı. Grubun Pakistan yetkilisi Cemil Şenocak, “Lahore ve Rawalpindi’de hizmetlerimizi daha da hassas şekilde sürdürüyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyanın dört bir yanına hizmet götüren Albayrak Grubu, 26 Şubat’ta ilk korona virüs vakasının görüldüğü Pakistan’da hem çalışanlarına güvenli iş ortamı hem de Pakistan vatandaşlarına hijyenik hizmet vermek için tüm tedbirleri yerine getiriyor.
Dünyanın dört bir yanına hizmet götüren Albayrak Grubu, 26 Şubat’ta ilk korona virüs vakasının görüldüğü Pakistan’da hem çalışanlarına güvenli iş ortamı hem de Pakistan vatandaşlarına hijyenik hizmet vermek için tüm tedbirleri yerine getiriyor.

Pakistan’nın Lahore, Islamabad ve Rawalpindi kentlerinde Atık Yönetimi ve Toplu Ulaşım hizmetleri veren Albayrak Grubu, Pakistan’da ilk vakanın görüldüğü 26 Şubat’tan bu yana Pakistan hükümetinin aldığı önlemlere ek olarak kendi önlemlerini de hayata geçirdi. Albayrak Grubu Pakistan yetkilisi Cemil Şenocak, hizmetlerini koronavirüsle birlikte alınan önlemlere göre şekillendirdiklerini söyledi.

SIKI TEDBİR VAR

Koronavirüse karşı alınan tedbirler hakkında bilgi veren Şenocak, “Önlemlerin başında; maske ve eldiven takılması, sosyal mesafenin korunması, mesai başlangıcı ve bitiminde ateşinin ölçülmesi, ofislerde aynı anda çalışan personel sayılarını azaltmak adına dönüşümlü mesai uygulamasına geçilmesi, özellikle toplu taşıma yapılan metrobüslerin ve diğer araçların sık sık dezenfekte edilmesi gibi önlemlerin yanı sıra hastalıkla ilgili bilgilendirme broşürlerinin hazırlanıp en görünen yerlere asılması ve gruplar halinde çeşitli eğitimlerle personelin bilinçlendirmesi sağlanmıştır” dedi.

ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE GERÇEKLEŞİYOR

  • Salgınla mücadelede temizlik ve hijyenin sağlanması için titizlikle çalıştıklarını anlatan Şenocak şunları söyledi: “Salgının ilk görüldüğü günden bu güne Lahore ve Rawalpindi şehirlerindeki hizmetlerimizi daha da hassas bir şekilde sürdürmekteyiz. İlk önlemlerin alınmaya başlandığı 27 Şubat’tan 22 Mart’a kadar devam eden tedbirler kapsamında, metrobüslerde her servis bitiminde terminallerde araç içinin ve koltukların dezenfektesini yaptık. Pakistan hükümetinin uyguladığı önlemler dahilinde sosyal mesafeyi sağlamanın zor olduğu metrobüs faaliyetlerimizi 23 Mart’ta durdurmak zorunda kaldı. Tekrar ne zaman faaliyete geçeceği ise şu an için belirsiz. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi, vakalarda azalma görülmesi ve yeni vakaların ortaya çıkmaması durumunda normalleşmenin sağlanarak ilk olarak halkın işlerine rahat gidebilmeleri için toplu ulaşım hizmetlerinin yeniden başlatılacağını bize bildirdi.”

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