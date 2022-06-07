Allianz Türkiye sürdürülebilir yaşam fonunun kapsamını genişletti

Allianz Türkiye açıklamasına göre, şirket, Allianz Türkiye, ekosistemini dönüştürme odaklı bir sürdürülebilirlik yaklaşımıyla; yenilenebilir enerji sigortası, kıyı tesisleri deniz kirliliği sorumluluk sigortası, elektrikli otomobillere özel kasko indirimi, Türkiye’de bir "ilk" olan çatı tipi güneş enerjisi paneli sigortası, çevre dostu "Yuvam Sigortası" gibi sürdürülebilir ürün ve hizmetler oluşturmaya, var olan ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor.

Allianz Türkiye, bireysel emeklilik portföyüne 2018 yılında eklediği Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu’nun kapsamını genişleterek ESG (çevresel, sosyal, yönetişimsel) ilkelerini süreçlerine dahil eden yurt dışında faaliyet gösteren şirketlere de fonlar aracılığıyla yatırım yapabilme imkanı sunuyor.

Allianz Türkiye’nin Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu’nu tercih eden müşteriler, birikimlerini sürdürülebilirlik puanı yüksek olan, küresel ısınmayla mücadelede karbon ayak izini azaltan, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunan, sürdürülebilirlik alanında faaliyet raporları yayımlayan lokal ve global şirketlerin hisse senetlerinde değerlendirebiliyorlar. Böylece müşteriler kendi geleceklerine yatırım yaparken, dünyanın geleceğine de yatırım yapma imkanına sahip oluyor.

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Allianz Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu, bireysel fonlar arasında en düşük fon işletim giderine sahip olmasıyla da öne çıkıyor.

"Müşterilerimiz, sürdürülebilir bir gelecek için çalışan şirketleri destekleyebilir"

Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, dünyanın geleceğine değer katan bir fon geliştirdiklerini belirtti. Allianz Türkiye olarak, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olan katılımcıları doğru fonlara yönlendirebilmek, sistemde kaldıkları süre içerisinde beklentileri dahilinde getiriler elde etmelerine yardımcı olmak amacıyla, farklı fon türleri geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

" Allianz Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu’nun, dünyanın geleceğini güvence altına almak üzere sorumluluk alan, sürdürülebilir bir gelecek için çalışan şirketlere destek olmak isteyen müşterilerimizin öncelikli tercihi olacağını öngörüyoruz. Birikimlerini değerlendirirken orta-uzun vadeli düşünen ve önümüzdeki dönemde şirketlerin sürdürülebilirlik performansının getiri potansiyelinin yüksek olacağını öngören müşterilerimiz, bu fon ile portföylerini çeşitlendirebilirler. Hem kurumumuzun hem de müşterilerimiz de dahil olmak üzere ekosistemimizin sürdürülebilir dönüşümünü hedefleyen bir şirket olarak, müşterilerimize yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz."

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Allianzlı olmayan BES müşterileri de Allianz’ın sürdürülebilir yaşam fonunu seçebiliyor

Verilen bilgiye göre, Allianz müşterileri, Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu’na ilişkin detaylı bilgiye "www.allianz.com.tr" ve "Allianz’ım" mobil uygulaması üzerinden ulaşarak, yıl içinde 12 defa fon dağılımı değiştirme hakkı kapsamında kolayca portföylerine ekleyebiliyor.

Allianz müşterisi olmayanlar ise Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) sayesinde kendi emeklilik şirketlerinin iletişim kanallarından fon değişikliği yaparak, "APG-Allianz Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu"nu tercih edebiliyor.