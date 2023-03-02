Alman Merkez Bankası'nda 43 yıl sonra bir ilk: 172 milyon Euro’luk zarar açıkladı

Bankanın yıllık raporunda 1979’dan bu yana ilk kez zarar yer aldı. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Frankfurt’ta düzenlediği basın toplantısında, bankanın 2022’e ilişkin raporunu açıklarken, “Geçen yılki 172 milyon Euro’luk zararın risk karşılıklarından telafi edildiğini, faiz oranlarının artmaya devam etmesi ve alışılmışın dışında yüksek enflasyonun bilançodaki tahvillerin değerini düşürmesi nedeniyle zararın gelecek yıllarda daha da artacağının öngörüldüğünü” belirtti.