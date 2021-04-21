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Ekonomi 800 milyar avroluk AB kurtarma fonuna onay çıktı
DÜNYA EKONOMİSİ

Almanya Anayasa Mahkemesi'nden 800 milyar avroluk AB kurtarma fonuna onay çıktı

800 milyar avroluk AB kurtarma fonuna onay çıktı

Avrupa Birliği'nin koronavirüsün ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırladığı 800 milyar avroluk kurtarma fonununa Almanya Anayasa Mahkemesi'nden onay çıktı.

Haber Merkezi AA
Almanya Anayasa Mahkemesinden 800 milyar avroluk AB kurtarma fonuna onay çıktı
Foto/arşiv: Almanya Anayasa Mahkemesi üyeleri

Almanya Anayasa Mahkemesi, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırladığı 800 milyar avroluk kurtarma fonunun ülke tarafından onaylanabileceğine karar verdi.

Almanya Anayasa Mahkemesi, AB kurtarma fonuna yapılan itirazlar hakkındaki davayı karara bağladı.

Kararda, kurtarma programının onaylanmamasından kaynaklanacak sorunların boyutuna dikkati çekildi.

ONAYLANMASININ ÖNÜ AÇILDI

Mahkeme, programın itirazlar değerlendirilmeden onaylanamayacağı yönündeki ihtiyati tedbirin kaldırılmasına hükmetti. Söz konusu kararla birlikte kurtarma fonunun Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmasının önü açılmış oldu.

Almanya'da AB kurtarma fonu parlamento tarafından onaylanmıştı. Ülkede bazı kişiler ve siyasi parti temsilcileri, söz konusu kurtarma fonuna karşı dava açmıştı. Anayasa Mahkemesi, AB'nin kurtarma fonuna yapılan hukuki itirazlar değerlendirilmediği gerekçesiyle onay sürecine ihtiyati tedbir koymuştu.

Fon hakkında

AB Komisyonu, geçen yıl mayıs ayında salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için yaklaşık 800 milyar avroluk bir kurtarma paketi kurulmasını teklif etmiş, uzun müzakerelerin ardından aralık ayında AB üyesi ülkeler paket konusunda anlaşmıştı.

Fon için, AB Komisyonu'nun üye ülkelerin teminatıyla sermaye piyasalarından borç alması, bunu hibe ve uygun koşullu kredi olarak ülkelere dağıtması planlanıyor.

AB'nin söz konusu sistemde borçlanabilmesi için üye ülkelerin AB bütçesine sağladıkları öz kaynaklarını artırma kararını onaylaması gerekiyor.

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