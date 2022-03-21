Ekonomi Almanya Ekonomi Bakanı Habeck doğalgaz görüşmesi için Katara gitti
DÜNYA EKONOMİSİ

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck doğalgaz görüşmesi için Katar'a gitti

Rus gazına alternatif seçenekler arayan Almanya, Doha yönetimiyle temas kurdu. Alman basını, Habeck'in üstlendiği görevi yazdı.

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Haber Merkezi Diğer
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck doğalgaz görüşmesi için Katara gitti
Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Katar Ticaret Bakanı Şeyh Muhammed bin Hamad Al Sani.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Moskova yönetimi, Avrupa'dan yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

  • Almanya da yaptırım uygulayan ülkeler arasına katılırken, Başbakan Olaf Scholz "Rusya'dan gelen doğalgaz ve petrol ürünlerini bilinçli olarak yaptırımlardan muaf tuttuk" demişti.

"DERİN BİR SELAM"

Doğalgaz konusunda Rusya'ya bağımlılığı azaltmak isteyen Berlin hükümeti, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'i Katar'a gönderdi.

  • "Habeck bizi Rusya'dan bağımsız yapmak istiyor" başlığını atan Bild gazetesi, Habeck'in Katar Ticaret Bakanı Şeyh Muhammed bin Hamad Al Sani'ye "derin bir selam" verdiğine ve "mütevazı" göründüğüne dikkat çekti.

ALMANYA DOĞALGAZ ARAYIŞINDA

Habeck'in görevinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "daha az bağımlı olmak için Almanya'ya daha fazla sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sağlamak" olduğu kaydedildi.

  • Almanya'nın bugüne kadar doğalgazının yarısından fazlasını Rusya'dan tedarik ettiği, bu duruma karşılık Alman Bakan'ın enerji arayışında olduğu belirtildi.

"RUSYA'YA BAĞIMLILIK BİR GECEDE BİTMEZ" YORUMU

Öte yandan Enerji Bakanı Saad al-Kaabi ile görüşen Robert Habeck, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından da kabul edildi.

  • Almanya Başbakanı Scholz, Rus enerjisine alternatif kaynaklar üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Ancak bu bir gecede olmaz" ifadesini kullanmıştı.

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