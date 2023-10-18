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Ekonomi

Almanya'da artan faizler konutu vurdu: İnşaat ruhsatlarındaki düşüş sürüyor

Almanya'da konut inşaat ruhsatları, ocak-ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 düştü. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamada, hızla artan inşaat maliyetleri ve önemli ölçüde yükselen faiz oranları nedeniyle konut inşaat ruhsatlarının azaldığı belirtildi.

15:51 . 18/10/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), konut inşaat ruhsatlarına ilişkin bu yılın ağustos ayı ve ocak-ağustos dönemi verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da konut inşaat ruhsatları ağustosta yıllık bazda yüzde 31,6 (8 bin 900) azalarak 19 bin 300'e geriledi.


Ocak-Ağustos 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre ruhsatlar, yüzde 28 (69 bin 100) düşerek 175 bin 500'e indi.


Açıklamada, hızla artan inşaat maliyetleri ve önemli ölçüde yükselen faiz oranları nedeniyle konut inşaat ruhsatlarının azaldığı belirtildi.


Bu arada, Almanya'da konut fiyatları yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 gerileyerek 2000'den beri en sert düşüşü göstermişti.

Emlak ve Konut Şirketleri Birliği (BFW), kriz nedeniyle Alman federal hükümetinden önlemler alınmasını talep ediyor.

Öte yandan, yüksek enflasyona karşı artan faiz oranlarıyla mücadele eden Avrupa Merkez Bankası (ECB), birkaç ay içinde ana faiz oranlarını 10 kez artırmıştı.





#Almanya
#faiz
#inşaat
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