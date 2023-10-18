Almanya'da artan faizler konutu vurdu: İnşaat ruhsatlarındaki düşüş sürüyor

Türk Yahudi Toplumu, terör devleti İsrail'in Gazze'de hastaneye sığınan sivilleri vahşice katletmesiyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada İsrail'in adı geçirilmezken "Masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun -özellikle hastane, okul, huzurevi vb- hedef alınmalarını , katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz!" denildi.