Almanya’da iflas dalgası: 100 yıllık firmalar tek tek kapanıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sonucu ortaya çıkan enerji krizi ve pandeminin yol açtığı ekonomik sorunlar onlarca firmayı iflasın eşiğine getirirken, Almanya’da bu ay birçok köklü firma iflasını duyurdu.
Maliyetlerin yükselmesi sonucu, 1848 yılında kurulan sabun firması Kappus, 6 bin işçisi bulunan 156 yıllık otomotiv yedek parça üreticisi Borgers, 130 yıllık şekerleme firması Bodeta ve 125 yıllık inşaat şirketi Wolff Hoch und Ingenieurbau iflas ettiğini açıkladı.
Çikolata ve şekerleme üreticisi Bodeta tarafından yapılan açıklamada, "İflasın nedeni yükselen enerji fiyatları. Şeker yüzde yüz pahalılaşırken, glukoz yüzde 200 oranında pahalılaştı" ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz günlerde açıklanan Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü’nün (IWH) araştırmasına göre, geçen yılın eylül ayına göre bu yılın eylül ayında iflas başvuruları yüzde 34 oranında arttı.
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Enflasyon krizini yönetemeyen ülkeler birikimli sonuçları bu kış görmeye başlayacak. Zor bir kış geçirecek olan ABD ve AB ekonomilerinin yanında Japonya’da da enflasyon sorunu baş göstermeye başladı.
Uzun yıllardır ekonomisinde sert şoklarla karşılaşmayan Japonya ekonomisi 8 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya kaldı.
Gıda hariç enerji fiyatları dahil edilerek hesaplanan çekirdek enflasyon Ağustos ayında yüzde 2,8 seviyesindeydi. Eylül ayında ise yüzde 3 olması bekleniyordu.
Çekirdek enflasyon Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 oranında artış kaydetti. Mart 2015’ten bu yana görülen en yüksek fiyat artışı olan kayıtlara geçen veri Japonya’da şok etkisi yarattı. Japonya’da Ağustos ayında fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 oranında yükseliş kaydetti.
Japonya’da mal fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6, hizmet fiyatları da yüzde 0,2 oranında yükseldi.
Para birimi olarak Euro kullanan 19 ülkeden oluşanEuro Bölgesi'nde enflasyonEylül ayında rekor tazeledi.
Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi'nde Eylül'de tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,9 arttı. Bu, Avrupa Birliği (AB) tarafından kayıtların tutulmaya başlandığı 1997 yılından beri ulaşılan en yüksek oran oldu.
Baltık ülkeleri Estonya, Litvanya ve Letonya'da Eylül'de enflasyon yüzde 22'nin üzerinde hesaplandı. En yüksek enflasyon yüzde 24,1 ile Estonya'da kaydedildi.
Almanya'da enflasyon, Avrupa standartlarına göre hesaplandığında yüzde 10,9 çıktı. Alman Federal İstatistik Dairesi'nin 29 Eylül'de açıkladığı veriler, Almanya'da enflasyonun Eylül ayında son 70 yılın en yüksek seviyesine çıkarakyüzde 10'a ulaştığına işaret ediyordu.
İngiltere'de Temmuz'da 40 yıl sonra çift haneleri gören yıllık tüketici enflasyonu Ağustos'ta tek hanelere indikten sonra Eylül'de yeniden çift hanelere çıktı.
Ülkede enflasyon Eylül ayında yüzde 10,1 olarak kaydedildi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 10 olması yönündeydi.
Hollanda'da enflasyon verilerin tutulmaya başlandığı 1963 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
CBS'nin açıklamasına göre eylül ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 arttı. Böylece ülkede enflasyon verilerin tutulmaya başlandığı 1963 yılından bu yana en yüksek seviyeye geldi.
Bir önceki ay enflasyon yüzde 12 seviyesinde bulunuyordu.
Belçika'da ağustos ayında yüzde 9,94 olan enflasyon, eylülde 11,27'ye çıktı.
Böylece ülkede enflasyon, Ağustos 1975'ten bu yanan ölçülen en yüksek seviyeyi gördü.
Avrupa Birliği (AB) uyumlu yıllık enflasyon, eylül ayında Almanya'da yüzde 10,9, İtalya'da 9,5, İspanya'da 9,3, Belçika'da 12, Yunanistan'da 12,1, Avusturya'da 11, Slovenya'da 10,6, Slovakya'da 13,6, Hollanda'da 17,1, Letonya'da 22,4, Litvanya'da 22,5 ve Estonya'da yüzde 24,2 seviyesinde ölçüldü.
İtalya’da eylülde yıllık enflasyon yüzde 9,5 olurken, Fransa'da ise yüzde 6,2 ile en düşük oran şeklinde tespit edildi.
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, doğal gaz fiyatlarının yüksek kalmaya devam etmesi halinde İngiltere'de enflasyonun 2023'te yüzde 22'ye yükselebileceğini öngördü.
Citigroup da daha önce İngiltere'de Enflasyon yüzde 13 beklentisinin üzerine çıkıp yüzde 18,6'ya ulaşacağını tahmin etmişti.
Goldman Sachs'ın raporuna göre İngiltere'de enerji fiyatı sınırının Ocak ayında yeniden gözden geçirileceğini ve yüzde 80'e çıkarılması halinde enflasyonun yüzde 22,4'e kadar yükselebileceğini bunun da eksi büyüme getirebileceğini açıkladı.
Enerji maliyetlerinin azalması halinde Goldman Sachs, İngiltere'de enflasyonun yüzde 14,8'de tepe yapacağını öngördü.
Dünyanın yeni kabusu enflasyon krizi bir ülkeye daha sıçradı: Son sekiz yılın zirvesine çıktı
Koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası adeta yeni bir salgın gibi çok sayıda ülkede tarihi rekorlar kırdıran küresel enflasyon krizi, uzun yıllardır sert şoklarla karşılaşmayan dünyanın en güçlü ekonomilerinden Japonya'yı da vurdu. Ülkede enflasyon 8 yılın zirvesine çıktı. İşte çok sayıda ülkenin eylül ayı enflasyon karnesi..
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi.
Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre benzin ve motorinde 21 Ekim Cuma günü indirime gidilmesi bekleniyor.
Güncel olarak 27 TL dolayında olan motorine indirim yolu gözüktü.
Brent petrol 92,48 dolar seviyesine gerilerken, motorine sevindirici bir haber geldi.
MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR
Motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor.
İndirimin bu gece yarısından itibaren yansıması bekleniyor.
GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
İSTANBUL
Benzin fiyatı: 20.63 TL, Motorin (mazot) fiyatı 27,43 TL, LPG fiyatı 10,73 TL.
ANKARA
Benzin litre fiyatı 20.77 TL, Motorin fiyatı 27,55 TL, LPG fiyatı 11 TL.
İZMİR
Benzin fiyatı 20.76 TL, Motorin fiyatı 27,52 TL, LPG fiyatı 10,73 TL.
Motorine indirim geliyor
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. "Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı" sorusu otomobil sahipleri tarafından merak ediliyor. "21 Ekim 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL" internette en çok aratılan sorular arasında. Peki, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte 21 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin, (mazot) motorin ve LPG fiyatında son durum…