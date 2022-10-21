Almanya’da iflas dalgası: 100 yıllık firmalar tek tek kapanıyor

Motorine indirim geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. "Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı" sorusu otomobil sahipleri tarafından merak ediliyor. "21 Ekim 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL" internette en çok aratılan sorular arasında. Peki, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte 21 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin, (mazot) motorin ve LPG fiyatında son durum…

