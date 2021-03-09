Ekonomi Altay Tankının motor üretimi için Türkiye ile Güney Kore anlaştı iddiası
SAVUNMA SANAYİ

Altay Tankı'nın motor üretimi için Türkiye ile Güney Kore anlaştı iddiası

Savunma sanayii alanında yayım yapan ABD merkezli Defense News, BMC yetkililerine dayandırdığı haberinde, Altay tankının motorunun üretimi için Türkiye ve Güney Kore’nin anlaşma sağladığını yazdı.

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Altay Tankı
Altay Tankı

Savunma sanayii alanında yayım yapan ABD merkezli Defense News’te yayımlanan haberde, Türkiye’nin, Güney Koreli Doosan ve S&T Dynamics şirketleriyle Altay tankının motor ve güç aktarım mekanizması konusunda tedariği için anlaşma imzaladığını belirtildi.

"Ülkelerimiz arasındaki stratejik anlayışın sonucu"

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Defense News’e konuşan Türkiye'nin zırhlı araç üreticisi BMC'den bir yetkili, "Bunlar, şirketlerimiz ve ülkelerimiz arasındaki stratejik anlayışın bir sonucu" dedi.

  • Yazıda, Ankara'daki üst düzey bir savunma tedarik yetkilisinin de anlaşma için "dönüm noktası" ifadesini kullandığı aktarıldı.

Türkiye'nin ürettiği Altay tankında, başta motor olmak üzere bazı parçaların Almanya'dan tedariki öngörülüyordu. Ancak Almanya, Türkiye’ye yapılacak savunma sanayii ürünlerinin ihracatına onay vermeme kararı almıştı.

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