Ekonomi Alternatif turizmin sorunları çözülüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Alternatif turizmin sorunları çözülüyor

Turizm Bakanlığı, Müslüman turistlerin oluşturduğu küresel pazara dikkat çeken Yeni Şafak haberinin ardından önemli bir adım attı. IHATO üyelerini kabul eden Bakan Ersoy, sıkıntılarını dinledi. Bakanlık sektörle ilgili önemli bir proje hazırlığı yapıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Ersoy ve IHATO üyeleri
Bakan Ersoy ve IHATO üyeleri

Turizm sektörü son yıllarda Türkiye ekonomisinin önemli lokomotiflerinden birini oluşturuyor. Bu nedenle alanda yürütülen çalışmalar büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz hafta yer verdiğimiz ‘Müslüman turist 10 milyar $ bıraktı’ haberine Kültür ve Turizm Bakanlığı duyarsız kalmadı. Uluslararası Helal Turizm Derneği’ni (IHATO) arayan bakanlık yetkilileri, dernek üyeleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Bakanlığın konuyla ilgili kısa süre içerisinde bir proje hazırlayacağı öğrenildi. İlk kez bakanlık düzeyinde ziyaret gerçekleştiren IHATO heyetinde, dernek yönetim kurulu başkanı Yusuf Gerçeker, Başkan Vekili Taner Aydın ve yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz cuma günü Bakan Mehmet Nuri Ersoy tarafından kabul edildi.

HELAL TURİZM İLK DEFA GÜNDEME GİRDİ

Yapılan görüşmede; Müslüman seyahat pazarında meydana gelen gelişmeler, bu açıdan Türkiye’nin sahip olduğu imkan ve avantajlara değinildi. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda helal turizm ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, helal turizm, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın turistik ürün ve pazar çeşitlendirme bağlamında gündeminde yer alan başlıklar arasına girmiş oldu.

Görüşme sonrasında IHATO yönetimi Türkiye’nin helal turizm konusundaki mevcut durumu ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

ARTI 4 MİLYAR $ GELİR MÜMKÜN

  • Türkiye’ye yaklaşık 3 saatlik uçuş mesafesinde 400 milyon Müslüman ikamet ediyor. Bu nüfusun her yıl yaklaşık yüzde 10’u, yani 40 milyon turist, kendi ülkesinden bir başka ülkeye seyahat ediyor. Ziyaretçiler kişi başı bin 296 dolar harcama yapıyor. Türkiye’nin bu pazardan kısa vadede sadece yüzde 10 düzeyinde bir turist çekmeyi başarması halinde, mevcut turist sayısına 4 milyon kişi daha ekleyerek 4 milyar dolarlık gelir sağlaması mümkün.

ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR

Yetkililer, Turzm Bakanlığı’ndan bu başarının sağlanabilmesi için bakanlık öncülüğünde helal turizm sektöründeki işletmelerin niteliklerinin bir mevzuat çalışması ile şekillendirilmesi gerektiğini talep etti. Yapılacak düzenleme ile Müslüman dostu otel, acenta gibi turizm işletmelerinin hizmet nitelik ve standartlarının hukuki bir şekilde netleştirilmesi gerektiği, diğer bir ifadeyle Türk turizm sektöründe helal turizm ile ilgili bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç olduğunu bildirildi. Öte yandan Türkiye tanıtımlarında geleneksel turizm işletmelerinin yanı sıra, Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerde tanıtım yapılması anlatıldı.

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Müslüman turist 10 milyar dolar bıraktı
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