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Ekonomi Altın fiyatları artınca Trabzon hasır bileziğinde üretim durdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları artınca Trabzon hasır bileziğinde üretim durdu

Koronavirüs salgını ile birlikte 390 liraları bulan altın fiyatları nedeniyle özellikle kuyumculuk sektörü bu günlerde zor günler yaşıyor. Sektörün salgın öncesi en çok ilgi gören takılarından olan Trabzon hasır bileziği bugünlerde vitrinleri süslese de 460 TL’ye çıkan gram fiyatı nedeniyle ilgi görmüyor.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Kuyumcular Odası Başkanı Ali Yazıcı, altın takı üretiminde İstanbul ve Kahramanmaraş illerinde sonra üçüncü sırada yer alan Trabzon’da yükselen altın fiyatları nedeniyle fiziki altına talep olmayınca sektörün durma noktasına geldiğini söyledi. Kuyumcular olarak 2020 yılında umutlarını kestiklerini, şimdiden 2021 yılına hazırlık yapmaya başladıklarını ifade eden Yazıcı, “Salgınla birlikte küresel piyasalarda altın fiyatlarında aşırı derecede bir yükselme söz konusu oldu. Ülkemiz İtalya’dan sonra altında üretim konusunda ikinci sırada. Korona virüsünde hayatımıza girmesiyle kuyumculuk sektöründe üretim durdu, düğünler ertelendi. Dünya ülkeleri altına yatırım yaptığı için altın şuanda hızlı bir şekilde rekor kırdı. Bu rekorun kırılması beklenilebilir bir rakamdı. Biz bunun 2021’de olabileceğini tahmin ediyorduk” dedi.

Kuyumculuk mesleğinin 2020 yılında bir kaos içerisine girdiğini kaydeden Yazıcı, “Çok az bir hareketlilik var. Meslek olarak dip noktasındayız. Umuyoruz Haziran’da her şey normale dönecek. Önümüzdeki yazı daha rahat atlatabileceğimizi düşünüyoruz. Bu yaz sezonundan beklentimiz yok. Kuyumculuk mesleği 2020 yılında bir kaos içerisine girdi. Bunu atlatabileceğimizi umut ediyoruz. Elimizden gelebilecek başka bir şey yok. Hazırlıklarımızı yaptık. Hareketlilik olmayacakmış gibi sermayeden mi yeriz bilemiyoruz. Önümüzdeki süreci bir şekilde kurtarmaya çalışacağız. Fiyatlar küresel piyasanın hareketliliğinden kaynaklı bir durum. Hayat normale dönerse petrol varil fiyatlarının yükselmesiyle beraber altına bozma belki olabilir. Bozma olursa fiyatlar biraz gevşeyebilir. Kısa bir süreyle 350-370 TL’leri görür. Kısa, orta ve uzun vade diye düşünürsek; kısa vade ani iniş çıkışlar olacak, orta vadede stabil durumda olur, uzun vadede yine yükseleceğini tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

Düğünlerin vazgeçilmezi olan ve 50 bin TL ile 250 bin TL arasında değişen fiyatlarıyla sıfır otomobil fiyatları ile yarışan Trabzon hasır setinin gramının 460 TL’den sattıklarını belirten Yazıcı, “Gramı 386 liradan, hasır setinin gramını ise 460 TL’den satıyoruz ama alan yok. Üretim de yok alanda yok. Bizim sektör düğünlere çok bağlı. Trabzon hasır bileziği düğünlerin ve gelinlerin vazgeçilmez ürünüdür. Tarihi bir miras. İller bazında bakıldığında üretim bazında birinci İstanbul, ikinci Kahramanmaraş ve Trabzon üçüncü sırada. Ekonomik girdi olarak muazzam bir girdi sağlamakta. Tabi bunların hepsinden muaf olduk. 2021 yılın planlarını yapıyoruz. Fuarlar, tanıtım fuarları hepsi iptal oldu, ihracat şuan yok. Şehirlerarası giriş ve çıkışlarda sıkıntı var. Ürün vitrinde kaldı. Bu yıl böyle bir sezon geçirdik. Sürpriz bir yıl oldu” ifadelerini kullandı.

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