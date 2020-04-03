Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Bunu sosyal sitelerde yayınlayarak, halka ’bu açık kuyumculardan alışveriş yapmayın, sizi kandırıyorlar, aldatıyorlar’ gibi bir takım yayınlar paylaşıldı. Bunlar doğru değil. Bununla ilgili zaten elimizde hem kayıtlar var hem de Türkiye’de altın ve döviz toptancılığı yapan firmaların sitesinde de bunun böyle olmadığı aşikar. Bununla ilgili adli makamlara şikayetlerimizi sunacağız” dedi.