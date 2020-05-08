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Ekonomi Altında yükseliş sürüyor Gram altın günü 393,9 liradan tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altında yükseliş sürüyor: Gram altın günü 393,9 liradan tamamladı

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 artışla 393,90 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 639,00 lira, Cumhuriyet altını 2.615,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,59 yükselişle 393,90 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • PERŞEMBE CUMA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 391,40 391,60 393,70 393,90
  • Cumhuriyet Ata Lira 2.579,00 2.600,00 2.594,00 2.615,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 356,50 360,50 359,00 363,00
  • Lira(Tam) Ziynet 2.521,00 2.541,00 2.535,00 2.555,00
  • Yarım Ziynet 1.260,00 1.270,00 1.268,00 1.278,00
  • Çeyrek Ziynet 630,00 635,00 634,00 639,00
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