Altında yükseliş sürüyor: Gram altın günü 393,9 liradan tamamladı

Hayat

Haftaya yaz geliyor: Sıcaklık 32 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, yurdun batısı yeni hafta ile ısınmaya başlıyor. Başta İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere hissedilen sıcaklıklar batıda yaz aylarını aratmayacak. İzmir'de hava 32 dereceye, İstanbul ve Ankara'da ise 28 dereceye yükselecek.