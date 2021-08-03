Ekonomi Altın fiyatları dibe vurdu Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları dibe vurdu: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altın fiyatları dolar kurundaki düşüşle birlikte gerilemeye başladı. Yatırımcılar yaşanan düşüş sonrası gram altının fiyatının kaç lira olduğunu, çeyrek altının ise ne kadardan satıldığını merak ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Altın fiyatları dibe vurdu: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Foto/arşiv

Altın fiyatları sakin seyrediyor. Ons altın 1810 dolar seviyesinde denge bulmaya başladı. ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatırımcılar pozisyonlarını değiştirmek istemiyor.

Analistler, ABD'de istihdam piyasasındaki yüksek atıl kapasite nedeniyle Fed'in orta-uzun vadede para politikasını destekleyici tutmaya devam etmesi halinde altın fiyatlarında gerçekten iyi bir ivmenin yakalanabileceğine işaret ediyorlar.

Bu hafta açıklanacak istihdam verisi ve Fed Başkanı Powell'ın ay sonunda Jackson Hole'de yapacağı konuşma altın fiyatları için trendi belirleyecek.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları saat 08.30'da kaydedilen verilere göre 484 lira alış ve 488 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları ise aynı dakikalarda 777 lira alış ve 794 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren zam oranı belli oldu
EKONOMİ
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren zam oranı belli oldu

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
EKONOMİ
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Düşüşteki dolar yeni güne nasıl başladı?
EKONOMİ
Düşüşteki dolar yeni güne nasıl başladı?
Abone Ol Google News
Türkiyenin yüreğini sızlatmıştı

Türkiye'nin
yüreğini sızlatmıştı

Fatma nine evinin yandığını hatırlamıyor.
Altı ülkeden destek

Altı ülkeden destek

Yangınlarla mücadelede hangi ülkeler uçak gönderdi?
Çavuşoğlu konuşuyor

Çavuşoğlu konuşuyor

​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Manavgat'ta önemli açıklamalar
'En kısa sürede atlatacağız'

'En kısa sürede atlatacağız'

Datça ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğü 5 olarak açıklandı.

​Yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Filmin çekildiği Çökertme Koyu'nun son hali yürekleri sızlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.