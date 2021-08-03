​Altın fiyatları dibe vurdu: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları sakin seyrediyor. Ons altın 1810 dolar seviyesinde denge bulmaya başladı. ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatırımcılar pozisyonlarını değiştirmek istemiyor.
Analistler, ABD'de istihdam piyasasındaki yüksek atıl kapasite nedeniyle Fed'in orta-uzun vadede para politikasını destekleyici tutmaya devam etmesi halinde altın fiyatlarında gerçekten iyi bir ivmenin yakalanabileceğine işaret ediyorlar.
Bu hafta açıklanacak istihdam verisi ve Fed Başkanı Powell'ın ay sonunda Jackson Hole'de yapacağı konuşma altın fiyatları için trendi belirleyecek.
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Gram altın fiyatları saat 08.30'da kaydedilen verilere göre 484 lira alış ve 488 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatları ise aynı dakikalarda 777 lira alış ve 794 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.