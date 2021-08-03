Altın fiyatları dibe vurdu: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatları dolar kurundaki düşüşle birlikte gerilemeye başladı. Yatırımcılar yaşanan düşüş sonrası gram altının fiyatının kaç lira olduğunu, çeyrek altının ise ne kadardan satıldığını merak ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum.

Haber Merkezi 03 Ağustos 2021, 09:47 Son Güncelleme: 03 Ağustos 2021, 10:56 Yeni Şafak