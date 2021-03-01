Ekonomi Altın fiyatları düştü Çeyrek altın 657 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları düştü: Çeyrek altın 657 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 3,15 azalışla 405,30 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 657 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 691 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 657 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 691 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 3,15 düşüşle 405,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • CUMA PAZARTESİ
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 418,30 418,50 405,10 405,30
  • Cumhuriyet Ata Lira 2.756,00 2.777,00 2.670,00 2.691,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 381,50 385,50 369,50 373,50
  • Lira(Tam) Ziynet 2.694,00 2.714,00 2.609,00 2.629,00
  • Yarım Ziynet 1.347,00 1.357,00 1.305,00 1.315,00
  • Çeyrek Ziynet 673,00 678,00 652,00 657,00
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