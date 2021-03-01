Altın fiyatları düştü: Çeyrek altın 657 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 657 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 691 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 3,15 düşüşle 405,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: