Ekonomi Altın fiyatları düştü vatandaşlar soluğu kuyumcularda aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları düştü vatandaşlar soluğu kuyumcularda aldı

Altın fiyatları düştü vatandaşlar soluğu kuyumcularda aldı

Altın fiyatları son günlerde büyük düşüş gösterdi. Altın fiyatların düşmesini fırsat bilen vatandaşlar soluğu kuyumcularda aldı. İstanbul'da Kuyumcukent esnaflarından Kaan Yeşilyurt, altın fiyatlarının gerilemesi ile birlikte şu an hem yatırım hem de hediye altın almak için en güzel zaman olduğunu belirtti.

Haber Merkezi İHA
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Arşiv

Altın fiyatları son günlerde büyük düşüş gösterdi. Fiyatların büyük düşüş gösterdiği İstanbul Kuyumcukent’te ise yoğunluk yaşanıyor.

"Şu an altın almak için en güzel zaman"

Altın fiyatlarının gerilemesi ile birlikte şu an hem yatırım hem de hediye altın almak için en güzel zaman olduğunu belirten Kuyumcukent esnaflarından Kaan Yeşilyurt, şunları söyledi:

  • "Altın fiyatlarının düşmesi zaten bekleniyordu ve gayet güzel de geriledi. Bu yatırım yapacak müşterilerimiz için de hediye alacak müşterilerimiz için de ekstra daha güzel bir imkan sağlamış oldu.1000 liralık bir üründe 350 liralık bir indirim olmuş durum da. Bu da müşterinin işine yarayacak. Biz gelen müşterilerimizi zaten fiyat konusunda hiç üzmedik. Bu dönem altın almak için en güzel dönem bütün herkese tavsiye ederim. Şu anda kolyeler 650 TL’den, yüzükler 500TL’den, setler ise 2 bin 500 TL’den başlıyor. Şu anda müşterilerimiz istediği fiyatta istediği şekilde ürün bulabilir. Zaten Kuyumcukent’te ekstra işçilikte indirim oluyor. Çünkü burası üretim yeri ve dışarı ile karıştırmamak gerekiyor."

Dolandırıcılardan sahte altında yeni yöntem: Marka basıyorlar!
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Türkiye’de son yıllarda sahte altınla dolandırıcılık arttı. Polis, sahte altın dolandırıcılarına çok sayıda operasyon düzenlerken, kuyumcular da kendi aralarında kurdukları iletişim gruplarıyla bu kişilerle mücadele ediyor.
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Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, kentte sahte altın vakalarında artış yaşandığına dikkat çekerek dolandırıcılıkta yeni yöntemler geliştirildiğini söyledi.
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Son dönemde özellikle sahte altınların güvenilir firmaların markalarının basılarak piyasaya sürüldüğünü ifade eden Başman, bu süreçte kuyumcuların çok zarar gördüğünü dile getirdi.
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Kuyumcuların kendi aralarında hem kent hem de ülkesel bazda sosyal medya grupları kurup, sahtecilikle mücadele etmeye devam ettiğini kaydeden Başman, dolandırıcıların gelişen teknolojiyi çıkarlarına yönelik kullanıp her geçen gün gerçeğine daha çok benzeyen sahte altın ürettiğini söyledi.
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Birebir gerçeğine benzeyen bu ürünleri ayırt etmenin ancak eritme aşamasında mümkün olduğunu dile getiren Başman, Bu işimizi zorlaştırıyor. Aslında buradaki mesele meslek bilgisi olan kötü niyetli kişilerin bu alana yönelmesidir. Yani kuyumcu kuyumcuyu kandırıyor. Burada mağdur olan müşteri olmaz, çünkü sahte altın kuyumcuda satılmaz.
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Mağduriyeti altını alan kuyumcu yaşar. Sahtecilerin son modası ise bilindik markaların patentlerini ürettikleri sahte altına işlemeleri oldu. Hatta bizim ürünlere koyduğumuz özel kodları bile taklit ediyorlar” dedi.
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Müşterilerin kuyumcudan aldıkları altınlarda sahte vakalarla karşılaşmayacağının altını çizen Başman, buna karşın internetten altın alışverişi yapılmaması gerektiğini, bu gibi durumdu eve gelen ürünlerde her türlü sıkıntı yaşanabileceğini kaydetti.
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Sahte altın olaylarında en çok canlarını yakan durumun, meslektaşın meslektaşı kandırması olduğunu vurgulayan kuyumcu Bülent Dalyan ise müşterilerine denetimlerinden geçmeyen hiçbir ürünü satmadıklarını belirtti.
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Bundan dolayı sahte altının zararının sadece kuyumcuya olduğunu kaydeden Dalyan, Eski kuyumcular, durumu kötüye gidenler, bu tür şeylere yönelebiliyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama bir türlü bitmiyorlar. Kuyumcu kuyumcuyu dolandırıyor. Dolandırıcı, sahte altınları Mersin’den başlayıp Hakkari’ye kadar bozdurarak gidiyor” diye konuştu.
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Dolandırıcılardan sahte altında yeni yöntem: Marka basıyorlar!
Son yıllarda artış gösteren sahte altın dolandırıcılığında yeni yöntemler denenmeye başlandı. Sahte altınlara güvenilir firmaların markasını basarak piyasaya süren şebekelerin türediğine dikkat çeken Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, ''Bunu yapanlar, mesleği bilen insanlar. Yani kuyumcu kuyumcuyu kandırıyor” dedi.
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