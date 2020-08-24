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Altın fiyatları: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu 24 Ağustos

Kapalıçarşı'da altının kapanış fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 artışla 459,7 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 745 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 49 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 745 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 49 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,77 yükselişle 459,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • CUMA PAZARTESİ
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 456,00 456,20 459,50 459,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.006,00 3.027,00 3.028,00 3.049,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 416,00 420,00 419,00 423,00
  • Lira(Tam) Ziynet 2.938,00 2.958,00 2.959,00 2.979,00
  • Yarım Ziynet 1.469,00 1.479,00 1.480,00 1.490,00
  • Çeyrek Ziynet 735,00 740,00 740,00 745,00

Altın kaplamalı gümüşlere talep arttı: Sadece alan biliyor
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Koronavirüs tedbirlerinin ardından 1 Temmuz itibariyle düğün sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlar altın almak için kuyumcuların yolunu tuttu. Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle alternatif çözüm arayanlar ise altın kaplamalı gümüş takılara yöneldi.
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Gümüşçü Kübra Karaca, altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte altın kaplamalı gümüş takıların revaçta olduğunu belirterek, şunları söyledi:
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Trabzon setlerimizin fiyatları 1200 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar değişiyor. Bir de Sivrihisar cebelerimiz var. Bunlara da isteğe göre elmas görünümlü toka yapıyoruz, altın suyuna batırabiliyoruz.
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Altın görünümlü gümüş takılarımız revaçta. Trabzon setlerimizin fiyatları 1200 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar değişiyor. Bir de Sivrihisar cebelerimiz var. Bunlara da isteğe göre elmas görünümlü toka yapıyoruz, altın suyuna batırabiliyoruz. Bunların kaplamalı gümüş olduğunu sadece alan biliyor. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor. Yaptığımız kaplamalar 22 ayar altın kaplamadır. Elektrolizle yapıldığı için de uzun süre kullanılabiliyor.
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'YARIM GRAM ALTIN TERCİH EDİLİYOR'<br>​<br>​ Düğünlerde önceden çeyrek altın, daha sonra gram altın şimdilerde ise yarım gram altın tercih edildiğini söyleyen kuyumcu Kenan Gül ise, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Şu anki görüntülere bakarsak altının yükselme eğilimi devam ediyor. Yaşadığımız bir pandemi süreci var. Uzun vadeli olarak altının yukarı doğru yönü olduğunu görüyoruz. Düğün için genellikle geleneksel üçlü burmalar, tuğralar, zincirler tercih ediliyor. Eskişehirli hemşerilerimize özellikle şunu söylemek istiyorum; takılarını güvendikleri, bildikleri kuyumcudan alsınlar. Bu tarz ürünlerde başlarına kötü şeyler gelebiliyor, kandırılabiliyorlar. Buna dikkat etmeleri lazım. Önceden düğünlerde çeyrek altın takıyorlardı. Sonra fiyatlar yükselince gram altına döndü. Şimdi ise yarım gram altınlar satılıyor.
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BİR YIL SONRASI İÇİN ALTIN ALAN OLDU<br>​<br>​ Torunlarının sünnet düğünü için altın bakan Hayriye Şafak, 3 oğlumdan 3 erkek torunum var. Sünnet düğünü yapacağız. Onlara altın almayı düşünüyorum. Gücümüzün yettiğince almaya çalışıyoruz. Düğün seneye ama bu seneden alıp kenara koymak daha hesaplı olur diye düşünüyorum diye konuştu.
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Altın kaplamalı gümüşlere talep arttı: Sadece alan biliyor
Eskişehir'de düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın almak isteyenler, yükselen fiyatlar nedeniyle altın kaplamalı gümüş takıları tercih etmeye başladı. Gümüşçü Kübra Karaca, "Bunların altın kaplamalı gümüş olduğunu sadece alan biliyor. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor" dedi.

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