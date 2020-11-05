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Ekonomi Altın fiyatları yükseliyor Gram altın 520 lirayı aştı
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Altın fiyatları yükseliyor: Gram altın 520 lirayı aştı

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik sonrası yatırımcılar yeni günde altındaki son rakamları merak etmeye başladı. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası gram altının fiyatı bu sabah 520 lirayı aştı. İşte 5 Kasım altın fiyatlarında son durum..

Haber Merkezi Yeni Şafak
5 Kasım 2020 altın fiyatları..
5 Kasım 2020 altın fiyatları..

Altının ons fiyatının geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası'nın sabit tuttuğu faiz oranından dolayı hareketlenmişti. Geçen hafta rekor üstüne rekor tazeleyen ons fiyatı bu hafta düşüşte. ABD ile Çin arasındaki gerilimler devam ederken, ABD işsizlik oranı açıklamaları ile altın fiyatları hareketli günler geçirmeye devam ediyor.

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum merak konusu. Çeyrek altın alış fiyatı bugün 829 TL oldu.

ABD SEÇİMLERİ ETKİLİYOR

ABD seçimlerine ilişkin gelişmelerin altın üzerinde bir baskı oluşturduğunu ve bundan kaynaklı altın fiyatlarının yatay hareket ettiğini işaret eden analistler, "Altın için seçimin kesin sonucu ve sonrasındaki beklentiler önemli olacaktır. Bugün için İngiltere ve ABD Merkez Bankalarının faiz kararları açıklanacak. Merkez Bankalarından gelecek açıklamalar takip edilmeli" diye konuşuyor.

İşte 5 Kasım altın fiyatları..

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 519,95
Gram altın satış fiyatı: 520,05

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın alış fiyatı: 829,38

Çeyrek altın satış fiyatı: 848,31

YARIM ALTINDA SON RAKAMLAR

Yarım altın alış fiyatı: 1.653,58

Yarım altın satış fiyatı: 1.696,61

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış fiyatı: 3.421,20

Tam altın satış fiyatı: 3.507,37

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