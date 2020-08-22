Altın fiyatlarında son durum: 22 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından altın fiyatlarında sert düşüşler yaşandı. Gram altının fiyatı 474 lira seviyelerinden iki gün içerisinde 454 lira seviyesine kadar düştü. Erdoğan'nın açıklamasının ardından altın fiyatları düşer mi merak ediliyor. Şimdiki duruma göre altın fiyatları düşüyor fakat açıklamanın ardından piyasalarda altın fiyatlarında etkisi nasıl olacak mynetfinans'tan anlık olarak takibi yapılabilir. Yurt içi piyasalarda hareketlilik Türkiye gündeminden dolayı devam ederken, uluslararası piyasalarda ise ABD ve Çin arasındaki gerilimlerden dolayı altın güvenli liman olarak talep görmeye devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK? UZMANINDAN ALTIN YORUMU

Uluslararası piyasalarda ise koronavirüsten kaynaklanan sağlık krizi etkisini ABD ve Çin gerilimi ile göstermeye devam ediyor. Sağlık krizi nedeniyle teşviklerin artarak devam etmesi yatırımcıları altın ne olacak araştırmasına itiyor. Singapur'da ING Groep NV emtia strateji müdürü Warren Patterson, ABD'deki işsizlik maaşı başvurularının artmasıyla işgücü piyasasındaki toparlanmaya dair yorum yaparak doların durumuna açıklık getirdi.

Singapur'da ING Groep NV emtia strateji müdürü Warren Patterson, "ABD'de işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta artış göstermesi ile birlikte, altına yönelik destek sürdü. Dolardaki zayıflık da altını destekledi," dedi ve "ABD dolarının zayıf kaldığı bir ortamda, gevşek merkez bankası politikası ve düşük faizler, altın için yapıcı bir görünüm oluşturuyor" şeklinde görüş bildirdi.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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22 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI Alış Fiyatı: 457,04 TL Satış Fiyatı: 457,16 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış Fiyatı: 734,59 TL Satış Fiyatı: 751,77 TL

YARIM ALTIN FİYATI Alış Fiyatı: 1.464,59 TL Satış Fiyatı: 1.503,55 TL

TAM ALTIN FİYATI Alış Fiyatı: 3.030,18 TL Satış Fiyatı: 3.108,25 TL

ONS ALTIN Alış: 1.940 Satış: 1.941

EKONOMİ Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek açıklama altın fiyatlarının çakılmasına neden olabilir