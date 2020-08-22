Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Altın fiyatlarında son durum 22 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatlarında son durum: 22 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları haftalardır yükseliş trendini koruyordu ancak geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmelerle bir miktar düşüş yaşadı. Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmelerin etkisiyle yüksek seviyede seyreden ve yatırımcıların güvenli limanı olan 22 Ağustos tarihli altın fiyatlarındaki son durum haberimizde...

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından altın fiyatlarında sert düşüşler yaşandı. Gram altının fiyatı 474 lira seviyelerinden iki gün içerisinde 454 lira seviyesine kadar düştü. Erdoğan'nın açıklamasının ardından altın fiyatları düşer mi merak ediliyor. Şimdiki duruma göre altın fiyatları düşüyor fakat açıklamanın ardından piyasalarda altın fiyatlarında etkisi nasıl olacak mynetfinans'tan anlık olarak takibi yapılabilir. Yurt içi piyasalarda hareketlilik Türkiye gündeminden dolayı devam ederken, uluslararası piyasalarda ise ABD ve Çin arasındaki gerilimlerden dolayı altın güvenli liman olarak talep görmeye devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK? UZMANINDAN ALTIN YORUMU

Uluslararası piyasalarda ise koronavirüsten kaynaklanan sağlık krizi etkisini ABD ve Çin gerilimi ile göstermeye devam ediyor. Sağlık krizi nedeniyle teşviklerin artarak devam etmesi yatırımcıları altın ne olacak araştırmasına itiyor. Singapur'da ING Groep NV emtia strateji müdürü Warren Patterson, ABD'deki işsizlik maaşı başvurularının artmasıyla işgücü piyasasındaki toparlanmaya dair yorum yaparak doların durumuna açıklık getirdi.

Singapur'da ING Groep NV emtia strateji müdürü Warren Patterson, "ABD'de işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta artış göstermesi ile birlikte, altına yönelik destek sürdü. Dolardaki zayıflık da altını destekledi," dedi ve "ABD dolarının zayıf kaldığı bir ortamda, gevşek merkez bankası politikası ve düşük faizler, altın için yapıcı bir görünüm oluşturuyor" şeklinde görüş bildirdi.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

22 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

  • GRAM ALTIN FİYATI Alış Fiyatı: 457,04 TL Satış Fiyatı: 457,16 TL
  • ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış Fiyatı: 734,59 TL Satış Fiyatı: 751,77 TL
  • YARIM ALTIN FİYATI Alış Fiyatı: 1.464,59 TL Satış Fiyatı: 1.503,55 TL
  • TAM ALTIN FİYATI Alış Fiyatı: 3.030,18 TL Satış Fiyatı: 3.108,25 TL
  • ONS ALTIN Alış: 1.940 Satış: 1.941

Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek açıklama altın fiyatlarının çakılmasına neden olabilir
EKONOMİ
Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek açıklama altın fiyatlarının çakılmasına neden olabilir

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın 456 liradan günü tamamladı
EKONOMİ
Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın 456 liradan günü tamamladı
Abone Ol Google News
Türkiyenin gururu AKINCI TİHA kritik bir eşiği daha tamamladı

Türkiye'nin gururu AKINCI TİHA kritik bir eşiği daha tamamladı
İnşallah size de nasip olur

İnşallah size de nasip olur

​Doğal gaz müjdesini hazmedemeyenlere Çelik'ten cevap.
Fay Yasası çıkmasızaruretini değerlendirdik

'Fay Yasası' çıkması
zaruretini değerlendirdik

​İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar.
Dünyanın gözü Türkiye'de

Dünyanın gözü Türkiye'de

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi yabancı basında büyük yankı buldu.
Yine aynı manzara

Yine aynı manzara

İstanbul'da yüzen kulüplerde korona partileri hız kesmiyor.
10 günde 500 bin <br>kişi hayatını kaybetti

10 günde 500 bin
kişi hayatını kaybetti

Dünya tarihinde ölü sayıları ile unutulmaz olan doğa olayları.
Efsane isim isyan etti

Efsane isim isyan etti

​F.Bahçe'ye imza atan Sosa'ya Arjantin'den tepki.
Türkiye'nin enerji çağı

Türkiye'nin enerji çağı

​Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik.
Kalkınma ateşi Sakarya'dan

Kalkınma ateşi Sakarya'dan

​Türkiye ekonomisi için bir devrin başlangıcı.
Artık hepsi garantili

Artık hepsi garantili

​İkinci el cep telefonu ve tabletlerde yeni dönem.
Alev alev yandı

Alev alev yandı

​Adana'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın büyük hasara yol açtı.
Sağlıklı Ev projesini anlattı

Sağlıklı Ev projesini anlattı

Dünyada deniz manzarasının yerini orman manzarası aldı
Libya'da ateşkes

Libya'da ateşkes

​Başbakan Serrac dört şart koştu.
Kariye de<br>artık cami

Kariye de
artık cami

​75 yıllık esaret bitti ve Kariye Camii ibadete açıldı.
Ankara'da<br>ikinci baro adımı

Ankara'da
ikinci baro adımı

Avukatların üye olması için imza süreci de başlatıldı.
2 saatte 100 bin 521 GBT

2 saatte 100 bin 521 GBT

'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı.
Girit'te üçlü<br>provokasyon

Girit'te üçlü
provokasyon

​Yunanistan,BAE ve Mısır topunuz gelin!

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.