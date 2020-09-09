Altın fiyatlarında son durum

Medeni Balkaya'nın dişleri olmadığı için günlerdir beslenemediğin ve aldığı ilaçlar yüzünden yeni diş de takılamadığını belirten hasta yakını Metin Balkaya, ''Cumartesi günü ağabeyimi ameliyata getirdim. Ameliyat olduktan sonra bütün evraklarını, dişlerine varana kadar her şeyini bize verdiler. 2 gün sonra dişini istediler. Getirdik, poşetin içerisine koydular. İsmini yazdılar ve güvenlik görevlilerine teslim ettik. Güvenlik görevlileri hastamıza dişini götürüp, yemek yedireceklerdi. Ağabeyim ameliyattan ölmedi ama dişsizlikten, açlıktan ölecek. Bizi oyalıyorlar. Bir haftadır diş kayıp. Dişi de altın dişti ve bulunamadı. Hastamız sadece çorba içiyor. Çorbayla insan yaşayamaz. Şu anda dişini çektirme şansı da yok. Yeniden diş yapılma şansı da yok. Hastanede ameliyat olalı 3-4 gün oldu. İlgilenen biri de yok bizlerle. En son polise ihbarda bulundum. Bu konuda mağduruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz dedi.