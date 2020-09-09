Altın fiyatlarında son durum

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 464,7 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 464,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 764 lira, Cumhuriyet altını da 3.120 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.929 dolar seviyesinde bulunuyor.
FOTOĞRAF 10
Evli ve 2 çocuk babası taksi şoförü Murat Yavuz, 27 Ağustos Perşembe günü saat 19.30 sıralarında, Çankaya Gazi Osmanpaşa Bulvarı'ndan müşteri aldı. Bornova'ya gitmek istediğini söyleyen müşteri, istediği yere geldiğinde ücretini ödeyerek araçtan indi.
İnen müşterinin ardından koltukta duran çantayı fark eden Yavuz, içini açtığında altın olduğunu gördü. Bunun üzerine Yavuz, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı arayarak durumu bildirdi. Odadakiler çantasını unutan vatandaşı buldu.
Taksi şoförü Yavuz altın dolu çantayı sahibine teslim etti. O anlar durağın güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde çantanın sahibinin geldikten sonra altınları sayarak teslim aldığı görülüyor. Unutulan çantanın içinde piyasa değerinin 1 milyon 250 bin lira olan yaklaşık 2,5 kilogram altın olduğu belirtildi.
Çantanın sahibinin Yavuz'a teşekkür olarak 400 lira ile bir de yarım altın verdiği belirtildi. Altın dolu çantayı sahibine teslim eden taksi şoförüne, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından da plaket verildi.
'BOZUK PARA VAR ZANNETTİM' <br> <br> Yaşanan olayı anlatan taksi şoförü Murat Yavuz, Yolcuyu bıraktıktan sonra unutulan çantayı fark ettim. Bir gözü kilitliydi ve oldukça ağırdı. Çantayı elime aldığımda altın olabileceğini tahmin etmemiştim ve bozuk para var zannettim. Başka bir şeye de pek ihtimal vermedim. Merak ederek içini açtığımda altın dolu olduğunu gördüm. Bunun üzerine durumu hemen Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na bildirdim.
Sahibi arar diye kendi irtibat numaralarımı verdim. Yaklaşık 3 saat sonra çantanın sahibi beni aradı ve onu hatırlayıp hatırlamadığımı sordu. Çantasının bende olduğunu ve bağlı olduğum taksi durağına gelerek teslim alabileceğini söyledim. Çantanın sahibi teşekkür ettikten sonra 'Senin yerinde başkası olsaydı vermeyebilirdi' dedi’ şeklinde konuştu.
Çantayı sahibine teslim ettiği için pişmanlık duymadığını belirten Yavuz, Altınları tek tek saymasını istedim. Çünkü ilerleyen zamanlarda başka sıkıntılar yaşamak istemedim. Bana teşekkür ettikten sonra 400 lira verdi. Bunun üzerine duraktaki arkadaşların ısrarı üzerine bir yarım altın daha hediye etti...
Arkadaşların ısrarı olmasa sadece 400 lira verecekti. Kendisine de teşekkür ediyorum. Bulduğum altınların değeri az değil. Bir insanın hayatını değiştirebilir, ancak yine olsa yine aynısını yapardım ifadelerini kullandı.
'ODA BAŞKANINDAN PLAKET' <br> <br> Taksi şoförüne plaket takdim eden Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, yaşanan olaydan dolayı gurur duyduklarını söyledi. Anık, Duyarlı davranışından dolayı meslektaşıma teşekkür ediyorum...
Çünkü ortada insanların kafasını karıştırabilecek bir meblağ var. Ben de ilk kez bu kadar yüksek bir meblağın takside unutulduğuna şahit oldum. Tabi bu durum odamız için de gurur kaynağı oldu. Oda olarak kendisini plaket ve ufak bir hediyeyle onurlandırmak istedik diye konuştu.
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde taksicilik yapan Murat Yavuz (37), aracında unutulan, içinde, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin lira olan altın bulunan çantayı sahibine teslim etti. Çantayı eline aldığında içinde bozuk para olduğunu düşündüğünü belirten Yavuz, "İçinde altın olabileceği hiç aklıma gelmemişti" dedi.
Analistlerin görüşü ne?
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumsuz gelişmelerin risk algısını artırsa da altının ons fiyatında önemli destek olarak görülen 1.920 dolara yaklaştıkça satışların karşılandığını söyledi.
Küresel ekonomide beklentilerden iyi gelen makro ekonomik veriler ve bazı uluslararası kuruluşların küresel ekonomiye ilişkin olumlu yöndeki revizyonlarının ise altının yükselişini sınırladığına dikkati çeken analistler, bugün veri takviminin sakin olduğunu, jeopolitik gelişmelerle birlikte Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını vurguladı.
FOTOĞRAF 11
Olay, geçen cumartesi günü merkez Yıldırım ilçesindeki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Kalp rahatsızlığı olan Medeni Balkaya, geçen cuma günü by-pas ameliyatı olmak için hastaneye gitti. Bir gün sonra Medeni Balkaya ameliyata alınmadan önce tüm eşyaları ve 25 gram olan takma altın dişleri, hasta yakınlarına teslim edildi. Balkaya, başarılı geçen operasyon sonrası yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Görevliler, Medeni Balkaya'nın yemek yiyebilmesi için yakınlarından takma dişlerini istedi. Dişler, hasta yakınları tarafından yoğun bakım servisindeki güvenlik görevlisine teslim edildi. Dişlerin içinde olduğu ve üzerinde Medeni Balkaya'nın isminin yazılı olduğu paketi teslim alan güvenlik görevlisi, iddiaya göre dişleri yanlışlıkla yoğun bakım servisindeki yabancı uyruklu bir kadına verdi.
Medeni Balkaya'nın dişlerinin teslim edilmemesi üzerine doktorlar, ailesinden dişleri tekrar istedi. Ancak hasta yakınları dişleri yoğun bakım servisindeki güvenlik görevlisine teslim ettiklerini söyleyince, dişlerin kaybolduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine hastane yönetimine başvuran hasta yakınları, güvenlik kameralarını izledi. Hasta yakını Bayram Balkaya, izlediği güvenlik kamerası görüntülerinde, güvenlik görevlisine teslim edilen dişlerin bir kadına verildiğini gördü. Bunun üzerine Medeni Balkaya'nin yakınları kaybolan altın dişlerin bulunması için polis merkezine giderek, şikayetçi oldu.
Dişleri olmadığı için 4 gündür çorba ile beslenen Medeni Balkaya'nın kalp ameliyatı olduğu için kan sulandırıcı ilaç kullandığı ve bu nedenle kanama riskine karşı kendisinden yeni diş kalıbı alınamadığı ve dişlerinin çekilemediği öğrenildi.
Medeni Balkaya'nın dişleri olmadığı için günlerdir beslenemediğin ve aldığı ilaçlar yüzünden yeni diş de takılamadığını belirten hasta yakını Metin Balkaya, ''Cumartesi günü ağabeyimi ameliyata getirdim. Ameliyat olduktan sonra bütün evraklarını, dişlerine varana kadar her şeyini bize verdiler. 2 gün sonra dişini istediler. Getirdik, poşetin içerisine koydular. İsmini yazdılar ve güvenlik görevlilerine teslim ettik. Güvenlik görevlileri hastamıza dişini götürüp, yemek yedireceklerdi. Ağabeyim ameliyattan ölmedi ama dişsizlikten, açlıktan ölecek. Bizi oyalıyorlar. Bir haftadır diş kayıp. Dişi de altın dişti ve bulunamadı. Hastamız sadece çorba içiyor. Çorbayla insan yaşayamaz. Şu anda dişini çektirme şansı da yok. Yeniden diş yapılma şansı da yok. Hastanede ameliyat olalı 3-4 gün oldu. İlgilenen biri de yok bizlerle. En son polise ihbarda bulundum. Bu konuda mağduruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz dedi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde her şeyin açıkça görüldüğünü söyleyen hastanın kardeşi Bayram Balkaya, Ağabeyim dün servise çıktı. Taburcu olana kadar bizi oyalıyorlar. Görüntülerde gördük. Hastane personeli dişi alıyor ama yanlış bir kadına veriyor. O anda kendileri de gördü. Alıp yabancı uyruklu bir kadına vermişler ama bulamıyorlar ifadelerini kullandı. Hastane yönetimi ise gerekli çalışmaların yapıldığını, sorunun bir an önce çözülmesi için uğraşıldığını açıkladı.
Hastanede büyük skandal: Ameliyat öncesi teslim edilen altın dişler başka hastaya verilmiş
Bursa'da, hastaneye yatan Medeni Balkaya'nın altın dişleri, ameliyata alınmadan önce çıkarıldı. Yakınlarının hastane görevlisine teslim ettiği 25 gramlık dişler, yanlışlıkla başka bir hastaya teslim edildi. Medeni Balkaya'nın sadece çorba ile beslenebildiğini söyleyen yakınları, dişlerin bir an önce bulunmasını istedi.