Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın 472,7 liradan günü tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 766,00 lira, Cumhuriyet altını 3.135,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybederek 472,70 liradan işlem gördü.
Çeyrek altın ne kadar oldu?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- ÇARŞAMBA PERŞEMBE
- Alış Satış Alış Satış
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 473,60 473,80 472,50 472,70
- Cumhuriyet Ata Lira 3.121,00 3.142,00 3.114,00 3.135,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 432,00 436,00 431,00 436,00
- Lira(Tam) Ziynet 3.050,00 3.070,00 3.043,00 3.063,00
- Yarım Ziynet 1.525,00 1.535,00 1.522,00 1.532,00
- Çeyrek Ziynet 763,00 768,00 761,00 766,00