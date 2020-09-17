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Ekonomi Kapalıçarşıda altın fiyatları Gram altın 472,7 liradan günü tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın 472,7 liradan günü tamamladı

Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? sorularının cevabı merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,2 azalarak 472,7 liradan tamamladı. Haberimizde gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatlarını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 766,00 lira, Cumhuriyet altını 3.135,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybederek 472,70 liradan işlem gördü.

Çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • ÇARŞAMBA PERŞEMBE
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 473,60 473,80 472,50 472,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.121,00 3.142,00 3.114,00 3.135,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 432,00 436,00 431,00 436,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.050,00 3.070,00 3.043,00 3.063,00
  • Yarım Ziynet 1.525,00 1.535,00 1.522,00 1.532,00
  • Çeyrek Ziynet 763,00 768,00 761,00 766,00

Altın kaplamalı baklava yaptı: Dilimini 550 liradan satıyor
FOTOĞRAF 6
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Bursa'da baklavacı Argün Gürol, 24 ayar saf altın ile kaplı baklava yaptı.
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Altın kaplamalı baklavanın dilimini 550 lira olarak belirleyen Gürol, amaçlarının, baklavaya olan değeri göstermek olduğunu dile getirdi.
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Argün Gürol, “İki gün önce ürettik. İnsanların ilgisini çekiyor. Baklavayı merak edip, görmek isteyenler var. Altını sarraflarda özel olarak çektiriyoruz. Tadı aynı dedi.
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Altın kaplamalı baklava yaptı: Dilimini 550 liradan satıyor
Bursa'nın İznik ilçesinde 24 ayar altın kaplamalı baklava yapıldı. Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor.
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