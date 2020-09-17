Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın 472,7 liradan günü tamamladı Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? sorularının cevabı merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,2 azalarak 472,7 liradan tamamladı. Haberimizde gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatlarını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi 17 Eylül 2020, 17:33 Son Güncelleme: 17 Eylül 2020, 17:38 AA