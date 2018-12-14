Ekonomi Altın günü artışla kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da gram altının fiyatı ne kadar?

Altın günü artışla kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 artışla 214,20 liradan alıcı buluyor.

AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 artışla 214,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını 1.431,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 214,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 213,20 213,40 214,00 214,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.405,00 1.426,00 1.410,00 1.431,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 194,40 198,40 195,00 199,00

Lira (Tam) Ziynet 1.373,00 1.393,00 1.378,00 1.398,00

Yarım Ziynet 687,00 697,00 689,00 699,00

Çeyrek Ziynet 343,00 348,00

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