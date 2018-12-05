Ekonomi Altın günü düşüşle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın bugün ne kadar? 5 Aralık 2018 Çarşamba altın fiyatları

Altın günü düşüşle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,12 azalışla 211,50 liradan tamamladı. Çeyrek altın 345 lira, Cumhuriyet altını 1.414,00 liradan satılırken, 22 ayar külçe altının gram fiyatı 196 liradan işlem gördü.

AA
ARŞİV
ARŞİV

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 345 lira, Cumhuriyet altını 1.414,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma kapanışa göre yüzde 1,12 azalışla 211,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 213,70 213,90 211,30 211,50

  • Cumhuriyet Ata Lira 1.408,00 1.429,00 1.393,00 1.414,00

  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 195,00 199,00 192,70 196,70

  • Lira (Tam) Ziynet 1.376,0 1.386,0 1.361,0 1.381,0

  • Yarım Ziynet 688,00 698,00 680,00 690,00
  • Çeyrek Ziynet 344,00 349,00 340,00 345,00
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