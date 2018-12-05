Altın günü düşüşle kapattı

Spor

Mustafa Denizli'den 'kural hatası' açıklaması

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe beraberliğinin ardından Başakşehir’e biraz daha yaklaşma fırsatını kaçırdıklarını söyledi. Denizli, penaltı pozisyonunda kural hatasının yapılıp yapılmadığıyla ilgili ise, "Kurallar maçın tekrarlanmasını gerektirirse tabii ki oynarız" dedi.