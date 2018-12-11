Altın günü düşüşle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,32 artışla 215,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 351 lira, Cumhuriyet altını 1.438,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,32 artışla 215,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 215,20
- Cumhuriyet Ata Lira 1.438,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 200,00
- Lira (Tam) Ziynet 1.405,00
- Yarım Ziynet 702,00
- Çeyrek Ziynet 351,00