Ekonomi Altın günü düşüşle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın günü düşüşle kapattı

Altın günü düşüşle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,20 azalışla 247,20 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 403,00 lira, Cumhuriyet altını 1.649,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,20 düşüşle 247,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 247,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.649,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 229,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.611,00
  • Yarım Ziynet 805,00
  • Çeyrek Ziynet 403,00
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