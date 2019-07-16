Ekonomi Altın günü düşüşle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın günü düşüşle kapattı

Altın günü düşüşle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,76 azalışla 258,70 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 421,00 lira, Cumhuriyet altını 1.725,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,76 azalışla 258,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 258,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.725,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 240,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.685,00
  • Yarım Ziynet 842,00
  • Çeyrek Ziynet 421,00

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