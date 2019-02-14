Altın günü yükselişle kapattı

Spor

Benfica maçında Galatasaraylıları çıldırtan penaltı

Galatasaray'ın Benfica ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz ekibi lehine çalınan penaltı kararı sonrasında sarı kırmızılı futbolcular ve taraftarlar tepki gösterdi. Marcao'nun elle oynadığını belirten hakem Gil Manzano beyaz noktayı işaret etti.