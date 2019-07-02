Altın günü yükselişle kapattı

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İzmir'de orman yangını kontrol altında alındı

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, yaptığı açıklamada, ilçenin kötü bir gün yaşadığını, ekiplerin verdiği mücadeleyle kimsenin zarar görmeden alevlerin kontrol altına alındığını söyledi.