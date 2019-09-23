Altın günü yükselişle kapattı

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Pendik'teki orman yangını şüphelisi tutuklandı

Ertuğrulgazi Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan ve silahlı terör örgütü üyeliği ve örgüt faaliyeti çerçevesinde orman yakmak suçlarından mahkemeye sevk edilen zanlı Y.A'nın hakimlik işlemleri tamamlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Y.A'nın atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi.