Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Altın günü yükselişle kapattı Çeyrek altın 429 TLyi gördü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın günü yükselişle kapattı: Çeyrek altın 429 TL'yi gördü

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,61 artışla 263,40 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 429,00 lira, Cumhuriyet altını 1.756,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,61 yükselişle 263,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 263,40
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.756,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 244,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.715,00
  • Yarım Ziynet 858,00
  • Çeyrek Ziynet 429,00
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