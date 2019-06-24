Altın günü yükselişle kapattı: Çeyrek altın 429 TL'yi gördü

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TBMM Başkanı Şentop: Seçimler demokrasi bayramı gibi geçecektir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Doğu Akdeniz'de bir devlet dizaynı yapmak istiyorlar. Türkiye kendi kararını kendisi veren nadir devletlerden bir tanesi. Bu sebepten Türkiye'yi etkisizleştirmek, Recep Tayyip Erdoğan iradesiyle şekillenen bu siyasi iktidarı zayıf düşürmek için gayret gösterdiler. Bazen açık bir şekilde tespit edebileceğimiz bazen de farklı yollarla oyunlarla ittifaklarla yapmaya çalışıyorlar" dedi.