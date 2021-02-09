Ekonomi Altın günü yükselişle kapattı Çeyrek altın 681 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın günü yükselişle kapattı: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın günü yükselişle kapattı: Çeyrek altın 681 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,55 artışla 420 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 681 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 787 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 681 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 787 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,55 yükselişle 420 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • PAZARTESİ SALI
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 417,50 417,70 419,80 420,00
  • Cumhuriyet Ata Lira 2.751,00 2.772,00 2.766,00 2.787,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 380,75 384,75 383,00 387,00
  • Lira(Tam) Ziynet 2.689,00 2.709,00 2.703,00 2.723,00
  • Yarım Ziynet 1.344,00 1.354,00 1.352,00 1.362,00
  • Çeyrek Ziynet 672,00 677,00 676,00 681,00

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