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Ekonomi Altın günü yükselişle tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın günü yükselişle tamamladı

Altın günü yükselişle tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,51 artışla 253,20 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 412,00 lira, Cumhuriyet altını 1.688,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,51 yükselişle 253,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 253,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.688,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 235,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.649,00
  • Yarım Ziynet 825,00
  • Çeyrek Ziynet 412,00
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