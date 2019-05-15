Altın günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 253 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 252 bin 100 lira, en yüksek 254 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 253 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 142 milyon 810 bin 548,99 lira, işlem miktarı ise 566,20 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 145 milyon 875 bin 821,31 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Kapalıçarşı'da altın

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 411,00 lira, Cumhuriyet altını 1.682,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,48 yükselişle 252,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 250,80 251,00 252,00 252,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.653,00 1.674,00 1.661,00 1.682,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 229,00 233,00 230,00 234,00

Lira(Tam) Ziynet 1.615,00 1.635,00 1.623,00 1.643,00

Yarım Ziynet 808,00 818,00 812,00 822,00

Çeyrek Ziynet 404,00 409,00 406,00 411,00