Ekonomi Altın günü yükselişle tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın günü yükselişle tamamladı

Altın günü yükselişle tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,50 artışla 278,10 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: arşiv
Fotoğraf: arşiv

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,50 artışla 278,10 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 453,00 lira, Cumhuriyet altını 1.852,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,50 yükselişle 278,10 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 278,10
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.852,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 257,50
  • Lira(Tam) Ziynet 1.810,00
  • Yarım Ziynet 905,00
  • Çeyrek Ziynet 453,00

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