Ekonomi Altın haftaya düşüşle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın haftaya düşüşle başladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,31 azalışla 285,20 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 464,00 lira, Cumhuriyet altını 1.899,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 1,31 düşüşle 285,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 285,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.899,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 264,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.855,00
  • Yarım Ziynet 928,00
  • Çeyrek Ziynet 464,00

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