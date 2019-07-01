Altın haftaya sürprizle başladı: Yüzde 3 değer kaybetti

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Çıraklık uygulaması için pilot bölge Kırşehir

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yaz tatilinde isteyen öğrencilerin çıraklık yapacağı uygulamaya ilişkin "Pilot uygulamamız bu yaz Kırşehir’de başlıyor. Öğrenci ve veli ve kurumların ilgisine; teşekkür ederim." dedi.