Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Altın haftaya sürprizle başladı Yüzde 3 değer kaybetti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın haftaya sürprizle başladı: Yüzde 3 değer kaybetti

Altın haftaya sürprizle başladı: Yüzde 3 değer kaybetti

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,33 azalışla 252,70 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 412,00 lira, Cumhuriyet altını 1.685,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 3,33 düşüşle 252,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 252,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.685,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 234,30
  • Lira(Tam) Ziynet 1.646,00
  • Yarım Ziynet 823,00
  • Çeyrek Ziynet 412,00
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