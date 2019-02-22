Altın haftayı düşüşle kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 226 bin 870 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 226 bin 800 lira, en yüksek 227 bin 150 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalışla 226 bin 870 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 207 milyon 973 bin 281,38 lira, işlem miktarı ise 920 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 210 milyon 823 bin 797,74 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar DenizBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,39 azalışla 227,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 371,00 lira, Cumhuriyet altını 1.520,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 227,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 228,40 228,60 227,50 227,70

Cumhuriyet Ata Lira 1.505,00 1.526,00 1.499,00 1.520,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 208,00 212,00 207,50 211,50

Lira(Tam) Ziynet 1.470,00 1.490,00 1.465,00 1.485,00

Yarım Ziynet 735,00 745,00 733,00 743,00

Çeyrek Ziynet 368,00 373,00 366,00 371,00

EKONOMİ Bakan Turhan: Dünya yat üretiminde 3. sıraya yükseldik