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Ekonomi Altının gramı 473 liraya geriledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın ne kadar oldu? 26 Nisan altın fiyatları

Altının gramı 473 liraya geriledi

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,84 azalışla 473,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 767 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 138 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Altın ne kadar oldu? 26 Nisan altın fiyatları
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 767 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 138 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,84 düşüşle 473,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • PERŞEMBE PAZARTESİ
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 477,00 477,20 473,00 473,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.143,00 3.164,00 3.117,00 3.138,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 435,00 439,00 431,40 435,40
  • Lira(Tam) Ziynet 3.072,00 3.092,00 3.046,00 3.066,00
  • Yarım Ziynet 1.536,00 1.546,00 1.523,00 1.533,00
  • Çeyrek Ziynet 768,00 773,00 762,00 767,00
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