Altının gramı 473 liraya geriledi

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 767 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 138 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,84 düşüşle 473,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- PERŞEMBE PAZARTESİ
- Alış Satış Alış Satış
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 477,00 477,20 473,00 473,20
- Cumhuriyet Ata Lira 3.143,00 3.164,00 3.117,00 3.138,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 435,00 439,00 431,40 435,40
- Lira(Tam) Ziynet 3.072,00 3.092,00 3.046,00 3.066,00
- Yarım Ziynet 1.536,00 1.546,00 1.523,00 1.533,00
- Çeyrek Ziynet 768,00 773,00 762,00 767,00