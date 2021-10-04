Kapalıçarşı'da çeyrek altın 814 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 330 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,48 yükselişle 502,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- CUMA PAZARTESİ
- KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 499,60 499,80 502,00 502,20
- Cumhuriyet Ata Lira 3.294,00 3.315,00 3.309,00 3.330,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 455,80 459,80 458,00 462,00
- Lira(Tam) Ziynet 3.219,00 3.239,00 3.234,00 3.254,00
- Yarım Ziynet 1.609,00 1.619,00 1.617,00 1.627,00
- Çeyrek Ziynet 805,00 810,00 809,00 814,00