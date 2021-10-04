Ekonomi Kapalıçarşıda çeyrek altın 814 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 814 lira oldu

Altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,48 artışla 502,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 330 liradan satıldı.

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Haber Merkezi AA
Altın ne kadar oldu? 4 Ekim altın fiyatları
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 330 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,48 yükselişle 502,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • CUMA PAZARTESİ
  • KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 499,60 499,80 502,00 502,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.294,00 3.315,00 3.309,00 3.330,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 455,80 459,80 458,00 462,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.219,00 3.239,00 3.234,00 3.254,00
  • Yarım Ziynet 1.609,00 1.619,00 1.617,00 1.627,00
  • Çeyrek Ziynet 805,00 810,00 809,00 814,00
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