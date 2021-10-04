Kapalıçarşı'da çeyrek altın 814 lira oldu Altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,48 artışla 502,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 330 liradan satıldı.

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