Altın yaklaşık 7 yılın zirvesinde: Gram altın 303,7 lira ile 5,5 ayın zirvesini gördü

Küresel jeopolitik risk, geçen hafta ABD'nin, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesiyle hızlı yükseldi. Jeopolitik risklerle güvenli liman olarak kabul edilen altına talep artarken, altın fiyatları son dönemlerin en yüksek seviyesine ulaştı.

Altının ons fiyatı söz konusu gelişmelerin etkisiyle 1.582 dolarla yaklaşık 7 yılın, gram altın da 303,7 lira 5,5 ayın zirvesini gördü.

Analistler, 2019'un ağustos ayında Asya piyasalarında düşük işlem hacimli bölümde dolar kurunda yaşanan ani yükseliş sebebiyle gram altında görülen 316 lira seviyesinin gerçekçi bir fiyatlama olarak dikkate alınamayacağının altını çizdi.

Günlük bazda cuma günü yüzde 1,67 değer kazanan gram altın, Ekim 2019'dan bu yana en hızlı günlük yükselişini kaydetti.

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Altının ons fiyatında en hızlı yükseliş

Analistler, İran'ın hafta sonunda nükleer anlaşmadaki tüm taahhütleri askıya aldığını belirtmesi ve ABD'nin Irak'a yönelik yaptırım tehdidinin risk algısında önemli artışa sebep olduğunu hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki göstererek,"(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." ifadelerini kullanmıştı.

Analistler, ABD ile İran arasında açıklamaların fiili boyuta taşınması durumunda altın fiyatlarında tarihi zirvelerin görülebileceğini söyledi.

Geçen hafta cuma günü yaşanan olayın ardından yüzde 1,54'lük artış kaydeden altının ons fiyatı, böylece ağustostan bu yana günlük bazda en hızlı yükselişini kaydetmiş oldu.

Altının ons fiyatı 1.511 dolardan başladığı geçen haftayı 1.554 dolardan kapatırken, haftalık bazda yüzde 2,72'lik yükselişle ağustostan bu yana en iyi performansını sergilemiş oldu.

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Analistler, en son ağustos ayında ABD ile Çin arasında ticaret görüşmelerinin tıkanmasıyla benzer artışların tecrübe edildiğini kaydetti.

FOTOĞRAF 13 Yaz mevsiminde düğünlerin başlaması ile satışlarının yükselmesini bekleyen kuyumcu esnafı, piyasada yer alan sahte çeyrek altınlara dikkat çekti. ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYORLAR: Sahte çeyrek altınları kuyumcuların satmadığını söyleyen İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, “Devletin bastığı parayı başka kimse basamaz. 200 liralık banknot basan birisi 15-20 yıl ceza alıyor ancak sahte altın basan birisi elini kolunu sallaya sallaya geziyor... Bunu pirinçten imal ederek veya gümüşün üzerine kaplama yaparak satıyorlar. Biz kuyumcuların ne sattığını denetliyoruz. Bijutericiler bu tür sahte altınları satıyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor” dedi. BANKA KOMİSYONLARI YÜKSEK: Kredi kartına taksitle altın satışlarının yeniden başladığını hatırlatan Baransel, “Yılbaşı ve Sevgililer Günü’nde beklediğimiz işleri yapamadık. Kredi kartına 4 taksit yine geldi. Cebinde nakit parası olmayanlar da alışveriş yapabilecek... Altın, bizim örf ve adetlerimizde olan bir şey. Düğünler de başlayınca alışveriş yükselecektir. Ancak bankaların komisyonları yüksek. Biz bin 600 liralık bir alışverişten 15 lira kazanıyoruz ama banka 40-50 lira komisyon alıyor” diye konuştu. Baransel, önümüzdeki günlerde bazı bankalarla görüşerek düşük komisyon oranları ile anlaşabileceklerini de söyledi. VATANDAŞ SAHTE ALTINI ANLAYAMAZ: Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda kuyumculuk yapan Mehmet Beşeli de Mayıs ayı itibariyle sezonun açılacağını ve satışların artmasını beklediklerini söyledi. Düğünlerin başlaması ve gurbetçi vatandaşların yurda gelmesiyle altın satışlarının artacağını ifade eden Beşeli, “Kredi kartlı alışverişte alınan komisyon olduğu gibi bankalara gidiyor. Bu kuyumcunun cebine giren bir para değil” dedi. Piyasada yer alan sahte altınlardan da yakınan Beşeli, “Sahte altınlar düğün zamanları çıkıyor piyasaya. Bize getirdiklerinde biz anlıyoruz. Müşteri anlayamaz. Özellikle çeyrek altın ve bilezik şeklinde oluyor. Öyle birebir yapıyorlar ki bazen biz bile anlamakta zorlanıyoruz ama vatandaş bunun sahte olup olmadığını anlayamaz” diye konuştu. SAHTE ALTINA YÜKSEK TALEP: Yine Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bijutericilik yapan Burak Konuklak, pirinçten ürettikleri çeyrek altın görünümündeki takılara talebin yüksek olduğunu dile getirdi. Sattıkları ürünlerin piyasadaki çeyrek altınlarla birebir aynı olduğunu anlatan Konuklak, “Dar gelirli aileler ve altının alerji yaptığı kişiler bunları tercih ediyor... Çeyrek altının birebirini 5 liraya satıyoruz. Üzerinde tuğrası ve Atatürk de var. Özellikle düğün dönemlerinde satışlarımız artıyor” dedi. 5 liraya çeyrek altın İzmir'de düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte işlerinin açılmasını bekleyen kuyumcu esnafı, gerçeğiyle birebir aynı olan sahte çeyrek altın satıcılarından şikayetçi. Sahte çeyrek altın satan bijuteri esnafı ise düğün sezonunda taleplere yetişemediklerini söyledi.

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Gram altında 320 lira hedefi yakınlaştı

AA Finans Analisti İslam Memiş, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, altının gram fiyatında hedef olarak belirlenen 320 liraya daha kısa sürede erişilebileceğini ifade etti.

2020'ye 291 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatının jeopolitik risklerin artmasıyla 303,7 liraya kadar yükseldiğine dikkati çeken Memiş,"2019'un son çeyreğinden itibaren öngördüğümüz 320 lira seviyesi yıl ortasına kadar test edilebilir." dedi.

Memiş, 2020'de ons altında 1.650-1.750 dolar seviyelerinin test edilebileceğini, jeopolitik risklerin devam etmesi durumunda altının gram fiyatında da 340 liranın gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Yatırımcılara 300 lira üzerinde panik alımı yapmamalarını tavsiye ettiklerini aktaran Memiş, "Alım için 287-292 lira aralığının daha uygun seviyeler olduğunu düşünüyoruz. Yükselişlerde kademeli olarak 302-307 ve 317 lira seviyelerini takip edeceğiz." diye konuştu.

Memiş, jeopolitik risklerin artmasının ABD ile Çin arasında 15 Ocak'ta imzalanacak olan birinci faz ticaret anlaşmasından doğan iyimserliği gölgede bıraktığına dikkati çekti.

Irak ve Libyada savaş risklerinin devam etmesi ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un açıklamalarının risk algısını yüksek tuttuğunu vurgulayan Memiş, "İran, ABD'ye misilleme yaparsa altının gram fiyatında agresif yükselişler devam edebilir." ifadelerini kullandı.

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Memiş, artan jeopolitik risklerle altının ons fiyatında 1.600-1.650 dolar seviyelerinin hedef olarak belirlenmiş olabileceğine değinerek "Biz, 2020’de 1.650-1.750 dolar seviyelerinin test edileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

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2020’de altın fiyatlarının geniş bant aralıklarında dalgalı seyirde yükseleceğini öngördüklerini ifade eden Memiş, jeopolitik risklerin varlık fiyatlarının geniş bantta hareket etmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Memiş, altının gram fiyatında 10 lira, altının ons fiyatında ise 25-30 dolar aralıklarında işlemler gerçekleştirebileceğini görüşlerine ekledi.