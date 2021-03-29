Ekonomi Altınbaş Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak
BASIN İLAN

Altınbaş Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak

Altınbaş Üniversitesi, 4 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 13 Nisan'da son bulacağını da bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altınbaş Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak
Altınbaş Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvuru süresi 29 Mart ila 13 Nisan arasında olup, başvuru dilekçesi (Resmî Gazete yayın tarihi belirtilerek İlgili Fakültesi/Enstitü/Yüksekokul Dekanlığı/Müdürlüğü hitaplı), Üniversitenin web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmiş ve başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

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