Altınbaş Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak

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Erbaş’tan annelere ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret ederek cesaretleri için tebrik etti. Erbaş, “Evlat acısının, evlat hasretinin en derin acılardan biri olduğunu bilerek buradayız. Cenab-ı Hak en kısa zamanda annelerimizin, babalarımızın evlatlarına kavuşmasını nasip eylesin” dedi.