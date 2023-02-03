Altıncı yaptırım paketi 5 Şubat'ta yürürlüğe giriyor: Rusya'dan kritik uyarı geldi

AB ülkelerinin geçen yıl haziran ayında kabul ettiği Rusya'dan deniz yoluyla taşınan rafineri petrol ürünleri ithalat yasağını da içeren 6'ncı yaptırım paketi, 8 aylık geçiş sürecinin sona ermesiyle 5 Şubat Pazar günü uygulamaya girecek.





Yaptırım kapsamında, AB ve G7 ülkelerine ait gemilerin Rus menşeli dizel, gaz yağı, sıvı yakıt gibi çeşitli rafineri petrol ürünlerini taşıması yasaklanacak.





Ayrıca, Batı şirketleri, Rus rafineri ürünleri taşıyanlara sigorta, finansman ve komisyonculuk gibi çeşitli hizmetleri sunamayacak.





Üçüncü ülkelere Rus petrol ürünlerinin ihracatında kısıtlamalar





AB ve G7, Rusya'nın üçüncü ülkelere yapacağı rafineri petrol ürünleri ihracatına da sınırlamalar getirmeye hazırlanıyor. Bu çerçevede, AB ve G7 ülkeleri Rusya'ya yüksek değerli ve düşük değerli rafineri ürünleri olmak üzere iki farklı tavan fiyat uygulanması üzerinde çalışmalar yapıyor.





AB, Rus dizeline ve gaz yağına varil başına 100 dolar, daha ucuz sıvı yakıt ve açık renkli petrol ürünlerine de varil başına 45 dolar tavan fiyat getirilmesini istedi. Bu konuda halen üye ülkeler arasında müzakereler devam ediyor.





Tavan fiyatta bir uzlaşı sağlanırsa Batılı şirketler, Rusya'dan üçüncü ülkelere rafineri petrol ürünleri ihracatına ancak söz konusu ürünün belirlenecek tavan fiyatın altında satılması halinde hizmet sunabilecek.





AB ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararlarının uygulanmasına 5 Aralık'ta başlanmıştı.





Bu kapsamda, Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda, G7 ve AB ülkelerindeki şirketler bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Bu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.





Kremlin: AB'nin Rus petrol ürünlerine ambargosuyla enerji piyasalarında dengesizlik artacak





Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrol ürünlerine yönelik yaptırımlarına olumsuz baktıklarını belirterek, "Doğal olarak bu, küresel enerji piyasalarında daha fazla dengesizliğe yol açacak." dedi.





Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin Rus petrol ürünlerine yönelik 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek ambargosunu değerlendirdi.





Söz konusu yaptırımlara, diğer yaptırımlara olduğu gibi olumsuz yaklaştıklarını vurgulayan Peskov, "Doğal olarak bu, küresel enerji piyasalarında daha fazla dengesizliğe yol açacak." ifadesini kullandı.





Peskov, Rusya'nın petrol ürünlerine yönelik ambargoyla ilgili gerekli önlemleri alacağını belirterek, "Ortaya çıkan risklere karşı çıkarlarımızı korumak için önlemler alacağız." dedi.





AB ülkeleri, Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varırken, Rus petrol ürünlerine de tavan fiyat belirlenmesi için istişareler yürütüyor.











