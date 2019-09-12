Ekonomi Altında düşüş sürüyor Çeyrek altın 448 TL oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altında düşüş sürüyor: Çeyrek altın 448 TL oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,25 azalışla 275,00 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,25 azalışla 275,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.832,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,25 düşüşle 275,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 275,00
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.832,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 255,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.790,00
  • Yarım Ziynet 895,00
  • Çeyrek Ziynet 448,00
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