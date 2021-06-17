Altında sert düşüş: Çeyrek altın 804 liraya geriledi

Roketsan'dan heyecanlandıran paylaşım: Yarını bekleyin!

Roketsan, sosyal medya hesabından merak uyandıran bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Roketsan'ın hazırladığı ve uzaya roket fırlatması öncesi geri sayımın olduğu bir animasyon filmi yer aldı. Roketsan paylaşımında 'Yarını bekleyin!' notunu düştü.