Ekonomi Altında sert düşüş Çeyrek altın 804 liraya geriledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altında sert düşüş: Çeyrek altın 804 liraya geriledi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,49 azalışla 496,70 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 804 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 293 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Altında sert düşüş: Çeyrek altın 804 liraya geriledi
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 804 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 293 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,49 düşüşle 496,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • ÇARŞAMBA PERŞEMBE
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 509,20 509,40 496,50 496,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.356,00 3.377,00 3.272,00 3.293,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 465,00 469,00 452,80 456,80
  • Lira(Tam) Ziynet 3.280,00 3.300,00 3.197,00 3.217,00
  • Yarım Ziynet 1.640,00 1.650,00 1.599,00 1.609,00
  • Çeyrek Ziynet 820,00 825,00 799,00 804,00
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