Altındaki yükseliş devam ediyor: Yıl sonunda 430 liraya kadar çıkması bekleniyor

Geçtiğimiz günlerde 400 TL’nin üstüne çıkan ve sonrasında ufak sayılacak kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçti. Dün kapanan piyasalarda altın gram fiyatı 401 TL’den kapattı.

Altındaki yaşanan fiyat artışını değerlendiren Uşak Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı Tufan İnci altın fiyatlarının artacağını düşündüklerini dile getirerek sene sonunu 410-430 TL arasında kapatacağını belirtti.

FOTOĞRAF 8 Antalya'da Selekler Çarşısı içinde bijuteri ürünleri satan bir dükkanda imitasyon altın bilezik, set ve yüzüklerin yanı sıra, pırlanta görünümlü ürünler vitrinleri süslemeye başladı. Bijuteri dükkanında çalışan Deniz Akbulut (41), düğün sezonunun açılması ve altın fiyatlarının yükselmesiyle düğün yapacak kişilerin altın görünümlü imitasyon ürünlere ilgisinin artığını anlattı. Düğünlerde en çok altın bilezik ürünlerine yönelim olduğunu belirten Akbulut, gerçek bileziğin ortalama 3-4 bin TL'den başladığını, gerçeğini aratmayan imitasyon bileziklerin ise 20 TL'den satışa sunulduğunu söyledi. ALTIN FİYATLARININ YÜKSEKLİĞİ İNSANLARI ETKİLİYOR <br> <br> Pandemi döneminde işlerin azaldığını, normalleşmeyle birlikte düğün sezonunun açılmasıyla işlerinin iyiye gittiğini anlatan Deniz Akbulut, altın fiyatlarının da yüksekliği nedeniyle imitasyon görünümlü altınlara ilginin yoğunlaştığını anlattı. Düğün yapacak kişilerin ve ailelerin imitasyon ürünlere yöneldiğini belirten Akbulut, İmitasyon üründen imitasyon ürüne fark var. Bizim kullandığımız ürün grupları kararma yapmayan, gerçeğine yakın, deformasyona uğramayan, oksitlenmeyen, birinci kalite imitasyonları kullanıyoruz. İnsanlar zor şartlar altında evlenirken bir de altın fiyatlarının yüksek oluşu haliyle insanları zorluyor. Bu sebepten imitasyon ürünlere ilgi var dedi. DÜĞÜNDE 'EL ALEM NE DER' KAYGISI YAŞANIYOR <br> <br> Düğünlerin vazgeçilmezi takıların gösteriş için çok önemli olduğunu aktaran Deniz Akbulut, Müşterilerimizle konuştuğumuz kadarıyla 'el alem ne der' kaygısıyla karşılaştıklarını söylüyorlar. İmitasyon takılarda bilezikler, setler, kelepçeler, yüzükler, kolyeler tercih ediliyor. Genel olarak altın grubu ürünlerine talep var. Temmuz itibarıyla düğün salonlarının da açılmasıyla ister istemez talepler arttı diye konuştu. İMİTASYON ALTIN BİLEZİKLER 20 TL'DEN BAŞLIYOR <br> <br> İmitasyon ürünler arasında en çok bileziğe talep olduğunu vurgulayan Deniz Akbulut, Gelinler 1-2 bilezik takmıyor en az 6-10 arası takıyor. Ancak 1-2 gerçek bilezik alıyorlar. Kalanını yanına imitasyon olarak koyuyorlar. En azından görüntüde güzel görünüyor. Altın bilezik ortalama 3-4 bin TL'ye satılıyor. Bizdeki imitasyon grubundaki altın bilezikler 20 TL'den başlıyor, kalınlığına göre 40 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aileler ortalama 6 bilezik alıyor dedi. 'MİHENK TAŞINDA SİLİNİYORSA İMİTASYON' <br> <br> Antalya'da 20 yıllık kuyumcu Fatih Tahal, imitasyon bilezikle altın bilezik arasında ayırt edici 3 özellik olduğunu anlattı. Fatih Tahal, İmitasyon bileziği incelediğimizde gerçek bileziğe göre daha hafiftir. Kuyumcular olarak elimize aldığımızda anlıyoruz. Fakat müşterinin bunu anlaması çok zor. Aynı zamanda imitasyon bilezik metal olduğu için ortadan kestiğinizde renginin sarı olmadığı, metal renkte olduğu görülür. Kuyumcuların genellikle kullanmış olduğu mihenk taşı dediğimiz bir taş var. Bu taş üzerinde test edip altının gerçek veya sahte olduğunu test edebiliyoruz. İmitasyon bileziği mihenk taşına sürüyoruz. Taşta bir iz bırakıyor. Ardından altınlar için özel ayar suyunu o izin üzerine döktüğümüzde imitasyon bileziğin izi taşın üzerinden kaybolmaya başlıyor. Mihenk taşının üzerinden silindiği zaman bileziğin aslında gerçek olmadığı, yani imitasyon olduğu açıkça anlaşılabiliyor. Eğer gerçek altın olsaydı, mihenk taşına altın suyunu sürdüğümüz zaman oradaki izde hiçbir değişiklik olmazdı diye konuştu. İMİTASYON BİLEZİK OLDUĞUNU KUYUMCUYA GELİNCE ANLADILAR <br> <br> Düğün sırasında takılan çeyrek altın veya bilezik gibi ürünlerin sahte olduğunu anlayamayan yeni evli çiftler de olduğunu belirten Fatih Tahal, Bazen gelen bileziklerin içinde imitasyon olduğunu duyduğumuz, karşılaştığımız zamanlar olabiliyor. Kuyumculara gittiklerinde o ürünün imitasyon olduğu hemen anlaşılıyor. Testini yaptığı zaman müşteriye gösterip, o ürünün sahte olup olmadığını hakkında bilgilendirme yapılıyor diye konuştu. VATANDAŞ GERÇEKLE SAHTEYİ AYIRT EDEMEDİ <br> <br> Sokakta 2 vatandaşa gerçek ve imitasyon bilezik uzatan ekip, hangisinin gerçek, hangisinin imitasyon olduğunu sordu. Her 2 vatandaş da imitasyon bileziği gerçek sanarak ayırt etmekte güçlük çekti. Bölge esnafı Ali Göcen (48) imitasyon bileziği göstererek, Ağırlığı ve rengi nedeniyle bu bileziğin gerçek olduğunu düşünüyorum dedi. Musa Göçen (35) ise İki bileziğe de bakıldığında ayırt edilemiyor. 2'si de gerçek gibi görünüyor. Bunu anlamak çok zor, kuyumcu olmak gerekir. Ben şu bileziğin gerçek olduğunu düşünüyordum ama sahteymiş dedi. Altın fiyatları arttı, imitasyon ürünler kurtarıcı oldu Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Altın gramının 400 TL'ye kadar ulaşmasının ardından düğün yapacak kişiler, imitasyon görünümlü altın ürünlere yöneldi. Ortalama fiyatı 3-4 bin TL değerinde olan altın bilezik yerine 20 TL'ye gerçeğini aratmayan bilezikler gelinlerin kollarını süslemeye başladı.

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İnci,” Şu an altın son 6-7 ay içerisinde o kadar çok yükseldi ki pandemi sürecinden sonra ortalama ocak ve şubat aylarında 310 TL’den rekor kırarak 401 TL üzerine geçti. Şu an yıl sonuna kadar beklentiler 410-430’a kadar yükselmesi.

Pandemi ve siyasi süreçler nedeniyle altın sağlam ve güvenilir olduğu için ters durumlarda kesinlikle kendisini sağlama almak için yatırımcılar altına yöneliyorlar. Bu da tabi altın fiyatının yükselmesinde etken sağlıyor.

FOTOĞRAF 11 Koronavirüs salgınında 'normalleşme' dönemine geçişle birlikte evlenmek isteyen çiftler, düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle piyasada 'çakma altın' olarak bilinen fiyatı 10 ila 50 lira arasında değişen Suriye altını yaygınlaşmaya başladı. Düğün yapan çiftlere takılan altınların ilk bakışta ayırt edilemeyecek özelliklerde olduğunu söyleyen Kuyumcu Bülent Dalyan, Maddi durumu elverişli olmayan kişiler 'elleri boş kalmasın' diyerek gelin ve damada sahte altın takıyor. Tabi çiftlerin bunu ilk bakışta anlaması çok zor. Firmamıza geldiklerinde takılan altının sahte olduğu ortaya çıkıyor dedi. NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Sahte altının gerçek altından ayıran en belirgin özelliğinin rengi ve hafifliği olduğunu belirten Dalyan, Sahte altına yakından bakıldığında üzerindeki işçilik kendini belli eder. En ayırt edici özelliği ise koyu sarı rengidir... Eline aldığında diğer altınlara göre hafif kalır. Bir de üzerine herhangi bir metal ile kazınırsa boyası kalkar. Gerçek altın ne kadar kazınırsa kazınsın özelliğini kaybetmez diye konuştu. Aynı görünüm ve ebattaki 'Adana burması' modelinde yapılmış Suriye altını ile gerçeğini hassas teraziye koyan Dalyan, gerçek altının 30 gram, sahte altının ise 15 gram olduğunu gösterdi. TEZGAHLARDA YERİNİ ALIYOR, TALEP YÜKSEK İmitasyon ürünler ve Suriye altını satışı da yapılan bir işyerinde çalışan Gamze Taraca, takıcı ve tezgahlarda 10 ila 50 lira arasında satılan imitasyon altınlara talebin çok yüksek olduğunu söyledi. Gamze Taraca, Altın fiyatları çok yükselince hanımlar bu ürünlere yöneliyor. Fiyatları çok uygun, gerçeğinden ilk bakışta ayırt etmek çok zor. Ciddi miktarda satış yapıyoruz dedi. İş yerine imitasyon altın almaya gelenler ise ürünü günlük kullanım için aldıklarını, düğünlerde takılmasının hoş olmadığını belirtti. Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor Suriye altınına dikkat: Düğünlerde hediye olarak takılıyor Türkiye'de son dönemde altın fiyatlarının yükselişiyle birlikte bazı vatandaşlar, 'çakma altın' olarak adlandırılan Suriye altını almaya başladı. Özellikle düğünlerde hediye olarak takılan ve kullanımı oldukça artan Suriye altınında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan kuyumcu Bülent Dalyan, bu ürünü gerçeğinden ayırt etmenin zor olduğunu kaydetti.

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"Yatırımlık altın tercih edilmeli"

Uzun vadeli yatırımlarda, yatırımcıların altına yönelmesini, altın derken de altın iki çeşittir. Bir aksesuar kısmı bir de yatırım kısmı var. Yatırım kısmına daha çok tercih etmeleri uzun vadede iyi bir getiri sağlayacaklarına eminim. Son 4-5 yılda altın yüzde 25-30 arasında kazanç elde ediyor altın.

Dolar ve Euro faiz getirisi yüzde 10-12 de kaldığı için 2020’de de altın yine birinci çıkacak. Çünkü son 6 ayda, yüzde 17-18 kazanç elde etti bile. Altın ocak-şubat aylarında 300 ile başladı. 10 Mart gününde 310 TL ile pandemi sürecine girdi. 1 buçuk ay içerisinde mayıs ayında 380 Haziranda 390 temmuzda 400 TL ile rekorunu tazeledi” dedi.

EKONOMİ Altındaki düşüş uzun sürmeyecek: Gram altın 430 lirayı bulacak