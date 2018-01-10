Altının gramı yeni güne böyle başladı

Dün dolar kurundaki değer kazançlarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 159,3 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 159,2 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını 1.064 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.310,5 dolardan işlem görüyor.

ALTININ GRAMINI YÜKSELTTİ

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün dolar kurunda yaşanan toparlanmanın altının gram fiyatında yükselişlere neden olduğunu ifade etti.

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Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 157,8 liranın destek, 159,4 liranın direnç konumunda olduğunu belirterek, dolar kuru ve ons altının fiyatındaki değişimlerin takip edileceğini söyledi.

ALTINDA 1.314 DOLAR DİRENÇ

Bugün, İngiltere sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de toptan eşya stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaların gündeminde olduğunu ifade eden Memiş, altının ons fiyatında ise 1.308 doların destek, 1.314 doların ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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