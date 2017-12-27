Altının kilo fiyatı ne kadar oldu?

Altın piyasasında, 18 işlemde 26 milyon 134 bin 322,56 liralık ve 121 işlemde 109 milyon 778 bin 450,72 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 507 bin 500 liralık ve 1 işlemde 267 bin 654,96 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,72 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

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TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 156.850,00 1.279,00 1.063,30

En Düşük 156.900,00 1.284,00

En Yüksek 158.250,00 1.289,00

Kapanış 158.060,00 1.288,20

Ağırlıklı Ortalama 158.007,75 1.286,63

İşlem Miktarı (Kg.) 165,40 2.653,83

İşlem Sayısı 18 121

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 26.134.322,56 109.778.450,72

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.819,23

Toplam İşlem Adedi 139

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.940,91

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.962,06

Altın Endeksi Değişim (%) 0,72