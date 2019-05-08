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Ekonomi Altının kilogramı 256 bin liraya yükseldi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altının kilogramı 256 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 256 bin liraya yükseldi.

Haber Merkezi AA
Altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 176 milyon 724 bin 666,39 lira oldu.
Altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 176 milyon 724 bin 666,39 lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 254 bin 400 lira, en yüksek 256 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 artışla 256 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 176 milyon 724 bin 666,39 lira, işlem miktarı ise 694 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 180 milyon 142 bin 815,72 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

  • Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
  • STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  • Önceki Kapanış 253.500,00 1.279,85
  • En Düşük 254.400,00 1.285,60
  • En Yüksek 256.000,00 1.289,80
  • Kapanış 256.000,00 1.289,80
  • Ağırlıklı Ortalama 255.413,10 1.287,50
  • Toplam İşlem Hacmi (TL) 176.724.666,39
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg) 694,38
  • Toplam İşlem Adedi 46
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