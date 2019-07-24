Ekonomi Altının kilogramı 262 bin 200 liraya yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altının kilogramı 262 bin 200 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 262 bin 200 liraya yükseldi.

Haber Merkezi AA
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 425 milyon 49 bin 160,99 lira oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 425 milyon 49 bin 160,99 lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 260 bin 850 lira, en yüksek 262 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 262 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 425 milyon 49 bin 160,99 lira, işlem miktarı ise 1.640,32 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 425 milyon 49 bin 160,99 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Halkbank ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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