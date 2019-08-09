Altının kilogramı 265 bin 250 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 263 bin 750 lira, en yüksek 266 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 265 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 330 milyon 492 bin 84,60 lira, işlem miktarı ise 1.252,51 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 331 milyon 28 bin 135,44 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

EKONOMİ Altın haftayı 264,90 liradan tamamladı

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 264.250,00 1.494,40

En Düşük 263.750,00 1.492,10

En Yüksek 266.000,00 1.504,50

Kapanış 265.250,00 1.496,10

Ağırlıklı Ortalama 264.982,14 1.500,75

Toplam İşlem Hacmi (TL) 330.492.084,60

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.252,51

Toplam İşlem Adedi 32

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